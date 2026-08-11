Eclipse solar total 2026: ¿Dónde y a qué hora verlo EN VIVO este miércoles 12 de agosto?

Un nuevo evento astronómico está por ocurrir este miércoles 12 de agosto, lo que mantiene emocionados a muchos de los amantes de este sector.

Hablamos del eclipse total de sol, el cual recorrerá diversas regiones del hemisferio norte, donde podrá observarse el momento en que la luna se coloca entre la Tierra y el sol, permitiendo proyectar una sombra, oscureciendo el cielo por unos minutos.

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Aunque es un evento muy esperado, solo será posible verse en algunos países de Europa, abarcando la franja que cruza Groenlandia, norte de Rusia, océano Atlántico, España y una pequeña región de Portugal, descartando totalmente a México.

Su punto máximo llegará a las 17:48 horas de Islandia, mientras que en las ciudades de León y Zaragoza, en España, se espera que ocurra a las 20:28 y 20:29 horas, respectivamente.

Pese a que no será visible en territorio mexicano, el eclipse total solar podrá observarse a través de las transmisiones oficiales que se realizarán.

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¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO en México?

Aunque en esta ocasión México no podrá ser testigo de este hecho, la NASA transmitirá el momento a través de sus redes sociales, específicamente YouTube.

Ellos iniciarán a las 13:15 horas del miércoles (horario de los países donde ocurrirá), por lo que los mexicanos deberán conectarse cerca de las 11:00 horas.

Para cerca de las 12:30 horas (México) podrá observarse el punto máximo del eclipse.