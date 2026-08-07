Habrá eclipse solar este 12 de agosto; paso a paso para verlo de  forma segura

Este próximo 12 de agosto, un eclipse solar podrá ser visto en el planeta, por lo que aquí te decimos, lo que debes saber sobre este fenómeno natural y las medidas que debes tomar en caso de que lo quieras disfrutar directamente y de forma segura.

Un eclipse solar ocurre en el momento que la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol lo que permite proyectar una sombra sobre nuestro planeta que tiene una duración de pocos minutos, este fenómeno de mediados de este mes se registrará en una franja de la superficie terrestre, en donde la Luna cubrirá completamente el disco solar lo que hará posible observar una especie de corona solar.

¿En qué zonas podrá ser visto el eclipse solar del 12 de agosto?

La Agencia Espacial Europea ha elaborado mapas detallados con la trayectoria del eclipse y los porcentajes que el sol se ocultará en cada región. La fase de totalidad podrá ser vista en zonas del ártico, Groelandia, Islandia y España en donde se podrá observar la atmósfera externa de la estrella con más cercanía a la Tierra.

De acuerdo con información del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse si se visualizará aunque de forma parcial en el norte del continente americano, gran parte de Europa y oeste de África. Este comenzará a las 17:34 (hora oficial en la Península Ibérica y las Islas Baleares) en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 en el océano Atlántico. Su duración total será 264 minutos (apróximadamente cuatro horas y media).

¿Cómo ver el eclipse del 12 agosto de 2026 de forma segura?

Expertos han hecho énfasis en los tipo de protecciones en el que se prioriza el evitar remedios caseros por lo que el uso de gafas especiales será crucial en caso de querer ver este fenómenos en vivo de forma presencial.Estas son algunas de las precauciones que debes tomar en cuenta para ver el eclipse: