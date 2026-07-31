Viajaban para un ensayo de XV años y fueron aplastados por un tráiler; todos salieron con vida | VIDEO

En México, las fiestas de XV años para las señoritas festejadas y los adolescentes es un hecho que causa demasiada expectativa. En esta ocasión, un accidente en carretera por poco cobra la vida de varias personas que se dirigían a un ensayo para una de estas fiestas para jóvenes.

Los menores de edad se dirigían rumbo al lugar de la cita para los preparativos y un tráiler aplastó casi por completo un automóvil compacto en el que viajaban cuatro menores de edad además del conductor, lo que sin duda provocó diferentes emociones de angustia entre los cuerpos de emergencia y los automovilistas que pasaban por el lugar.

¿Dónde ocurrió el accidente?

El impacto ocurrió en la carretera México-Toluca, específicamente a la altura de la avenida Constituyentes, en la alcaldía Álvaro Obregón, con dirección hacia la Ciudad de México (CDMX). En el vídeo presentado por las plataformas de TV Azteca en su cuenta de X, se ve como el automóvil quedó por debajo del tráiler.

Pese a la magnitud del impacto y los daños visibles en la carrocería, los cinco ocupantes lograron sobrevivir. De acuerdo con la información presentada, únicamente presentaron algunos rasguños, resultado que sin duda contrasta con las imágenes y que ha sorprendido a testigos y equipos de emergencia que acudieron al lugar.

El operador del tráiler se habría quedado sin frenos

Luego del percance, el conductor del tráiler reveló las causas del percance, explicó que se quedó sin frenos. situación que, según su declaración, habría provocado que invadiera el carril donde circulaba el automóvil.

En consecuencia de lo ocurrido y como parte del procedimiento correspondiente, el operador fue presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración y esclarecer como ocurrió el accidente.

No obstante, durante el tiempo del choque de los dos vehículos, la circulación de la carretera se vio afectada por varias horas. Personal de emergencia trabajó en el retiro del automóvil compacto y el tráiler además de realizar distintas maniobras las cuales permitieron liberar la vialidad y dar acceso para que el tránsito por la zona volviera a la normalidad.

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