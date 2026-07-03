Él es 'Comando', el perro chihuahua que forma parte de la Guardia Nacional | VIDEO

Una de las labores más nobles es sin duda, el apoyo que los perritos brindan a organismos de fuerza y que se han vuelto indispensables en labores de búsqueda. En esta ocasión un Chihuahua se volvió la sensación al ser presentado como elemento de la Guardia Nacional en un estado de la república.

El momento fue compartido por medio de redes sociales, en donde se presentó con bombo y platillo a este pequeñín que sin duda destaca por su valentía, a continuación te contamos como fue que llegó a formar oficialmente parte de las fuerzas armadas y que función ha ejercido.

¿Cómo llegó "Comando" a la Guardia Nacional?

Sin duda la labor de un perrito de la raza Chihuahua siempre destaca por la ternura que transmite a quienes acompaña en el hogar y es poco habitual que sean utilizados para operativos pero este pequeñín ha roto todos los esquemas y ha colaborado de gran manera con la autoridad mexicana.

" Comando" como lo llaman en cuartel de fuerza, vivía con dos adultos mayores que por diferentes circunstancias ya no podieron hacerse cargo de el. Razón por la que la que la Guardia Nacional de Chihuahua decidió incorporarlo a sus líneas. Es importante aclarar que no para hacer un operativo, sino para llevar a cabo una misión de rescate.

¿Cuántos meses lleva "Comando" en la Guardia Nacional de Chihuahua?

El pequeño elemento, lleva apenas cuatro meses de labores, por lo que mismos elementos han destacado su participación y lo han calificado como el más inteligente y aplicado que tiene la Guardia Nacional.

Es hábil para trabajar en equipo y de acuerdo con declaraciones del personal es algo que se ve que trae en la sangre. A su vez ha brillado por su rápida adaptación al trabajo lo que ha valido para portar con honor los uniformes que la corporación le ha brindado, además de ser un gran apoyo emocional para los diferentes miembros que patrullan el estado de Chihuahua.

Por lo que por más allá de la ternura que nos pueda hacer sentir, este tipo de casos además de destacar la importancia de las labores de los perritos en funciones de seguridad nacional, deja en claro la gran importancia que tiene la adopción responsable, la supervisión y la buena calidad de vida con la que deben tener nuestras mascotas.

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