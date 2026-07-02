Gobierno de la CDMX hace un llamado para frenar el ‘quiere volar’ en festejos mundialistas

Las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre la práctica que se ha vuelto tendencia en las últimas semanas desde que comenzó el Mundial 2026.

El gobierno de México encendió las alarmas por el llamado "¡Quiere volar!", un juego que se ha vuelto viral entre las personas. Consiste en levantar y lanzar a la persona al aire con la intención de atraparla, pero de acuerdo a los especialistas, puede tener como consecuencia lesiones severas e incluso causar la muerte.

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Autoridades advierten sobre lo que circula en redes sociales

Luego que se comenzaran a circular videos donde las personas resultaron heridas tras participar en este tipo de dinámicas.

La advertencia fue anunciada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en conjunto con la Secretaría de Salud. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador de C5, solicitó a la población evitar este tipo de conductas durante las concentraciones masivas durante las celebraciones.

"En redes hemos visto casos así; hay que celebrar, pero con seguridad. No expongas tu integridad ni la de otros; el mejor marcado es una ciudad que se cuida. Ante cualquier emergencia, marca el 911, operado por el C5". Declaro Salvador Guerrero Chiprés

Consecuencias de: "¡Quiere volar!"

La Secretaría de Salud alertó a los ciudadanos que disfrutan de participar en este tipo de dinámicas sobre las lesiones que pueden sufrir, como golpes en la cabeza, conmociones cerebrales, fracturas, esguinces y lesiones en el cuello, espalda o columna vertebral; en el peor de los casos, golpearse contra el suelo provoca la muerte.

Para quienes lanzan o impulsan al intentar atrapar a la persona, pueden sufrir desgarros musculares, lesiones en hombros, muñecas y espalda, así como caída derivada de la pérdida de estabilidad.

Con la finalidad de prevenir este tipo de accidentes fatales, se lanzó una campaña preventiva, con mensajes de precaución:

"Lanzar a una persona por los aires puede parecer divertido, pero pone en riesgo a todas las personas involucradas".

"Mejor que vuelen los goles, no las personas".

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Medidas tras las aglomeraciones masivas

Para reducir riesgos, el Gobierno capitalino mantiene activo el operativo "Tlahuanqui", reforzó la vigilancia en zonas de alta concentración de aficionados, estableció ley seca en diversas colonias del centro de la ciudad y realiza decomisos de bebidas alcohólicas en accesos al Fan Fest.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, aconsejó: