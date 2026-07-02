Revelan grito que desató la tragedia en el Ángel de la Independencia donde murieron cuatro personas

Lo que comenzó como un momento de júbilo derivado del Mundial 2026, terminó en tragedia tras la pronunciación de una palabra que resultó clave para el desafortunado desenlace. Pero, ¿En qué consistió el grito? Te explicamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué sucedió?

El siniestro tuvo lugar el día martes 30 de junio en la colonia Juárez, con esquina de la calle Lancaster y Paseo de la Reforma, a 50 metros de las cercanías del Ángel de la Independencia, la cual dejó un total de 4 defunciones.

Acordé con el testimonio de Jesús Góngora, comerciante, testigo y sobreviviente del acontecimiento menciona que, cerca de las 23:00 horas durante el festejo del público tras el pase de la Selección Mexicana a Octavos de Final luego de su victoria contra Ecuador, escuchó la vociferación de una palabra particular que desencadenó una avalancha humana.

La conglomeración duró por lo menos 40 minutos y consistió en un total aproximado de 200 personas, las cuales terminaron por amontonarse unas encima de otras, dejando una multitud sepultada que gritaba e imploraba por ayuda mientras intentaban salir del lugar incluyendo al propio Jesús, quien afortunadamente logró liberarse sin heridas graves tras haber sido levantado con la ayuda de otra persona aledaña, por lo que comenzó a socorrer a otros afectados mientras llamaban a los paramédicos.

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¿Qué fue lo que gritaron?

Hubo una palabra en específico que desencadenó la avalancha entre la marea de aficionados, siendo esta ‘Nadaremos’; su uso se ha popularizado con el fin de buscar el paso frente a multitudes de personas, principalmente en eventos masivos o en el interior del transporte público, aunque esto conlleva al riesgo de estampida.

En este caso, se trata de una referencia directa al largometraje animado estadounidense del año 2003 'Buscando a Nemo', específicamente tomada en la escena en la que tanto Nemo como Dory son atrapados junto a un grupo de peces por un barco pesquero, por lo que Marlín empieza a gritarles repetidamente esta palabra como motivación para que todos nadasen hacia abajo con el propósito de liberarse de la red de pesca.

No obstante, como ya se sabe, el caso provocó un saldo de cientos de heridos y el fallecimiento de varias personas entre el tumulto a causa de asfixia, entre ellos una joven de 19 años de edad de nombre Iraís Robles, un hombre de 44 años llamado Leonardo Ruiz y una mujer de 48 años llamada Emily. A su vez, se notificó una cuarta muerte de un hombre de edad y nombre sin confirmar, que sucumbió por una crisis epiléptica.