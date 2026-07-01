'Un juego de primerísima': Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras pase a octavos de final

Tras el triunfo de México en el Estadio Ciudad de México y las celebraciones en todo el país, esta miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a los seleccionados por su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró que el triunfo representa una "alegría muy grande" y un motivo de orgullo para todos los mexicanos.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria elogió el desempeño del equipo dirigido por el "Vasco" Aguirre y destacó la entrega mostrada en el terreno de juego.

"Felicidades a la selección, porque la verdad fue un gran juego, de primerísima (...) Dieron todo en la cancha con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos", expresó.

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Añadió que el resultado fortalece el sentimiento de ser mexicano y llamó a valorar la historia, valores e identidad nacional.

"El no sentirnos menos que nadie, al contrario, el poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos, la manera en que recibimos al mundo entero", afirmó.

La presidenta también hizo un balance positivo de la organización del Mundial en territorio mexicano y resaltó el ambiente de fraternidad entre la afición local y los visitantes internacionales. Afirmó que, pese a que Estados Unidos y Canadá también son sedes del torneo, en México es donde más se ha vivido la fiesta mundialista.

"Poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá. Realmente aquí es donde se ha gozado, recibido al mundo entero de manera muy especial", comentó.

México aseguró su boleto a la siguiente ronda tras imponerse el martes a Ecuador con anotaciones de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, en un encuentro disputado en la capital del país.