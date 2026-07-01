Mundial 2026: ¿Tembló durante el juego México vs Ecuador?, expertos aclaran lo sucedido

Uno de los momentos más esperados de un partido de fútbol es el gol pero, puede la emoción de un millón aficionados causar un sismo. Pues durante los goles de la selección mexicana expertos indicarían un movimiento en el suelo.

El partido llegaba con una alta emoción generada por diferentes situaciones la noche antes del partido y que provocaron que la selección ecuatoriana impusiera una queja formal ante el comité organizador porque varios aficionados fueron hasta su hotel de concentración para impedirles descansar con ruido y movimiento .

Gol de Julián Quiñones fue registrado por sismógrafos

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA), el movimiento de la anotación se registro a las 20:22 horas, justo en el momento donde delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones, metió el gol contra Ecuador.

Por lo que se informó que si hubo movimiento de la tierra pero este no habría venido de los bloques de la corteza terrestre, sino de los brincos de los fanáticos mexicanos. provocaron ese golpe masivo provocará ondas superficiales que se pudieron observar este pasado martes 30 de junio.

Ante la afluencia aproximada de un millón de aficionados que gritaron el gol, la estación RaspberryShake que fue debido la generación de un sismo artificial, dicho fenómeno es generado por las actividades humanas y no por la naturaleza.

¿En qué lugares de la Ciudad de México se sintieron los festejos del gol?

El festejo quedó guardado en la estación sísmica de la zona Anáhuac, en la alcaldía, Miguel Hidalgo, a la par de los alrededores de Lomas de Sotelo y antenas cercanas al Ángel de la Independencia donde se detecto el pico de energía, mismo movimiento que generó la fuerza suficiente para activar las alertas de los aparatos.

Las computadoras indicaron los picos del sismo fueron provocados por los aficionados tanto en el Estadio Ciudad de México y zonas aledañas de la avenida reforma, después de que estallará la emoción después de que el delantero anotara el primer gol que fue parte importante para la clasificación de México a los octavos de final de la justa mundialista.

Cabe aclarar, que este tipo de sismos que tienen origen humano son inofensivos, por lo que no tienen capacidad de dañar estructuras de las casas, a diferencia de un sismo real por el movimiento de las placas tectónicas. El sismo artificial suele tener una duración muy corta de tiempo, solo durante el festejo de los aficionados.