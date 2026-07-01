¿Por qué Piero Hincapié fue expulsado en el partido México vs Ecuador por taparse la boca?

Durante el partido llevado a cabo en el Estadio Ciudad de México, el equipo ecuatoriano se encontraba doblegándose contra el Tricolor mexicano en los dieciseisavos de final, hasta que en los últimos minutos, el jugador Piero Hincapié fue expulsado luego de taparse la boca en una disputa con el delantero mexicano. ¿Por qué lo sacaron por una seña presuntamente inofensiva?

¿Nueva regla?

Este tipo de riñas son bastante comunes debido al fuego de la pasión por el fútbol, pero un acontecimiento importante tuvo que ocurrir para controlar las disputas que se llevaban a cabo dentro de la cancha.

Todo comenzó el día 17 de febrero de 2026 en la Champions League, en el enfrentamiento entre Benfica y el Real Madrid, cuando los jugadores Gianluca Prestianni y Vinícius Jr se vieron envueltos en una calurosa discusión.

En ese momento, Prestianni se cubrió la boca para profesar insultos de índole racista contra Vinícius Jr ; no obstante, estos no pudieron comprobarse, pero la situación generó el suficiente revuelo para crear una regla que tuviera como fin regular la disciplina de los jugadores.

Así fue como la IFAB aprobó una nueva regla, llamada Ley Vinicius-Prestianni, la cual indica que es posible castigar con tarjeta roja a cualquier deportista que se le vea tapándose la boca en medio de una pelea, para evitar conductas discriminatorias, además de brindar la facultad de expulsar al jugador que abandone el partido de forma deliberada .

Te puede interesar: Mundial 2026: México e Inglaterra chocarán en el Azteca tras dramáticos triunfos de octavos.

¿Por qué Hincapié fue expulsado?

En pleno partido, múltiples peleas entre las cuadras rivales pudieron ser apreciadas, siendo el foco principal la rencilla entre el ecuatoriano Piero Hincapié y el mexicano Santiago Giménez.

En esta pelea, Hincapié se cubrió la boca mientras insultaba al delantero del tricolor en la cercanía, acontecimiento percibido y denunciado por el mismo Giménez hacia el equipo técnico.

Tras verificar las grabaciones, el VAR confirmó el hecho y realizó un llamado hacia Piero, con una tarjeta roja por parte de un árbitro, obligándolo a retirarse del juego para dejar a la agrupación sudamericana con solo 10 deportistas activos, hecho que fue el último clavo para el ataúd de Ecuador.

Cabe mencionar que este no es el primer jugador castigado por ejecutar este acto, ya que el primero en ser expulsado de un juego fue el integrante del equipo paraguayo, Miguel Almirón, durante el partido contra Turquía en fase de grupos.