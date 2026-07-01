Mundial 2026: México e Inglaterra chocarán en el Azteca tras dramáticos triunfos de octavos

La Copa Mundial de 2026 se prepara para un duelo electrizante en octavos de final. El próximo domingo 5 de junio a las 18:00 horas, el Estadio Azteca será el escenario donde la Selección Mexicana e Inglaterra disputen un boleto de suma trascendencia. Este enfrentamiento quedó definido tras una intensa jornada en la que ambas escuadras superaron los dieciseisavos de final, trasladando la expectación global hacia la Ciudad de México, donde se reactivará una rivalidad histórica con profundos tintes de nostalgia.

¿Cómo llegaron ambos a octavos de final?

El combinado de Thomas Tuchel amarró su clasificación este miércoles tras superar una durísima prueba ante la República Democrática del Congo. Los británicos sufrieron en Atlanta al recibir un gol de Brian Cipenga al minuto siete. No obstante, la jerarquía de Harry Kane emergió al firmar un doblete a los minutos 75 y 86 para sellar la remontada por 2-1. Inglaterra arrastra un andar invicto desde la fase de grupos, ratificando su firme etiqueta de candidatos.

Por su parte, el camino del conjunto anfitrión ha sido impecable. México aseguró su presencia en esta instancia el martes al derrotar con autoridad 2-0 a Ecuador en el Coloso de Santa Úrsula. Previamente, el cuadro tricolor lideró el Grupo A de manera perfecta con nueve unidades tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa, sin conceder anotaciones en lo que va del certamen.

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Historial, escenario y emociones

La cita dominical saldará una cuenta pendiente de hace sesenta años. En Copas del Mundo, estos países solo se han enfrentado una vez: el 16 de julio de 1966 en Wembley, donde los locales vencieron 2-0 a los aztecas. El historial general favorece ampliamente a los Tres Leones con seis triunfos, un empate y apenas dos derrotas frente a los mexicanos.

Sin embargo, el factor de la localía equilibra la balanza, marcando el regreso del cuadro inglés al mítico pasto del Azteca, territorio donde nunca han podido ganar. En suelo mexicano, el Tri presume un saldo invicto ante los europeos con dos victorias y una igualada, destacando el antecedente del 9 de junio de 1985, cuando México se impuso por la mínima diferencia.

Para la escuadra mexicana, el cotejo representa la gran oportunidad de acceder a los cuartos de final, instancia que no alcanzan desde 1986. Inglaterra buscará imponer sus condiciones colectivas para silenciar el clamor local. El Coloso de Santa Úrsula atestiguará un choque de pronóstico reservado, donde el orden táctico y la contundencia definirán el destino de ambos en la justa máxima.

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