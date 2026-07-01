Mundial 2026: Harry Kane salva a Inglaterra con doblete y jugará contra México en el Azteca

En un dramático encuentro disputado en el Atlanta Stadium, la selección de Inglaterra logró una vibrante y sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2-1 a una valiente República Democrática del Congo. El conjunto africano, que se plantaba por primera vez en una ronda de eliminación directa, puso en serios aprietos a la estrategia de Thomas Tuchel. Sin embargo, el peso de las individualidades británicas y el instinto salvador de su capitán terminaron por inclinar la balanza en un duelo de alta tensión.

Los 'Leopardos' sorprenden a los 'Tres Leones'

El partido comenzó de forma idílica para los dirigidos por Sébastien Desabre. Apenas al minuto 6', el defensor Chancel Mbemba proyectó un pase preciso que desarticuló la zaga inglesa, permitiendo que Brian Cipenga definiera con frialdad para colocar el sorpresivo 0-1. La anotación desconcertó por completo a los Tres Leones, quienes lucieron lentos en la circulación del balón a través de Declan Rice y Elliot Anderson, incapaces de romper el bloque africano comandado por Axel Tuanzebe.

La frustración europea se hizo evidente, reflejada en la tarjeta amarilla que recibió Jude Bellingham al minuto 19' por una dura falta. RD Congo se replegó con orden, apostando a las descolgadas de Yoane Wissa y la intensidad de Noah Sadiki, amonestado al 28'. A pesar de registrar un 55% de posesión, Inglaterra careció de profundidad, marchándose al descanso con una desventaja histórica ante el asombro del público.

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'HurriKane' resuelve el compromiso con solvencia

Para el complemento, Tuchel reaccionó con modificaciones tácticas al minuto 61', enviando a Bukayo Saka y Anthony Gordon por Madueke y Rashford. Las variantes inyectaron dinamismo. Aunque el técnico congoleño refrescó su ataque metiendo a Meschack Elia por Mbuku al 64', el dominio territorial inglés se volvió asfixiante, obligando a los africanos a defender cerca de su guardameta Lionel Mpasi.

La recompensa británica llegó al minuto 75' gracias a un centro de Anthony Gordon que Harry Kane conectó de cabeza para decretar el 1-1. Inglaterra mantuvo la presión tras el ingreso de Eberechi Eze por Djed Spence. Al 86', nuevamente Gordon asistió a Kane, quien firmó su doblete. Con estos tantos, Kane consolidó su leyenda al registrar 13 goles en Copas del Mundo, extendiendo su récord histórico. En el agonizante cierre del encuentro, Desabre quemó sus últimas naves con los ingresos de Bongonda y Kayembe, pero Tuchel respondió de inmediato metiendo un cerrojo de acero con la entrada de John Stones.

Football's Coming Home?

Con el silbatazo final, Inglaterra amarró un triunfo épico para citarse con México en la siguiente fase dentro del imponente Estadio Ciudad de México. Este vibrante choque no solo marcará el nostálgico regreso de los Three Lions al mítico 'Coloso de Santa Úrsula' por primera vez desde aquella Copa del Mundo de México 86', sino que para el 'Tri' representará la oportunidad dorada de romper el maleficio y volver a unos cuartos de final tras 40 largos años de espera.

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