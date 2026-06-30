Mundial 2026: Francia elimina a Suecia con un contundente 3-0 y doblete de Kylian Mbappé

Francia y Suecia se midieron hoy en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en los vibrantes dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado de Didier Deschamps accedió a esta fase eliminatoria tras exhibir un paso totalmente arrollador en su grupo, mientras que la escuadra escandinava selló su pase desplegando un planteamiento pragmático que prometía neutralizar por completo el conocido poderío del rival.

Primer Tiempo

Los galos tomaron la iniciativa del choque desde el pitazo inicial con un parado táctico 4-2-3-1, adueñándose de la zona medular gracias a las correctas asociaciones entre Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre Emery. Suecia se plantó firmemente con un rígido esquema 3-4-3, conteniendo con éxito los embates franceses mediante coberturas impecables lideradas por el experimentado zaguero central Victor Lindelöf ante la intensa presión.

El cerrojo sueco finalmente cedió en el minuto 44 de juego gracias a la enorme lucidez de la ofensiva gala. Tras una vertiginosa transición colectiva por la banda izquierda, la estrella Kylian Mbappé controló el esférico dentro del área y sacó un potente remate cruzado que superó por completo la estirada del portero Viktor Johansson, decretando el marcador previo a ir al descanso.

También te puede interesar: Mundial 2026: Ecuador denuncia disturbios afuera de su hotel antes de enfrentar a México

Segundo Tiempo

En la segunda mitad, Francia no bajó la intensidad y capitalizó su absoluto dominio al minuto 52, cuando el atacante Bradley Barcola aprovechó un balón suelto para firmar el cómodo 2-0. Obligados a reaccionar, los nórdicos ejecutaron dos sustituciones de inmediato al minuto 65 buscando activar al delantero Alexander Isak, pero la sólida muralla defensiva comandada por William Saliba frustró cualquier peligroso intento.

La brillante sentencia del cotejo ocurrió en el minuto 73 mediante una espléndida triangulación colectiva; el recién ingresado Michael Olise condujo con prestancia por la banda derecha y habilitó con un pase milimétrico a Kylian Mbappé, quien marcó el contundente 3-0 y su doblete individual. Con la victoria asegurada, el estratega francés refrescó el esquema realizando más modificaciones tácticas en el tramo final.

Kylian Mbappé fue la figura indiscutible de Francia por su letal desequilibrio, mientras que Victor Lindelöf destacó en Suecia por su enorme sacrificio defensivo en la línea de tres. Tras este resultado inapelable, el conjunto francés avanza con autoridad a los octavos de final de la justa mundialista, dejando en el camino a un digno rival escandinavo que concluye hoy con profundo honor.

También te puede interesar: Mundial 2026: Haaland tumba a Costa de Marfil con gol agónico y Noruega ya piensa en octavos