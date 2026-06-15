¿La FIFA ha prohibido a los jugadores hablar español en el Mundial 2026? Esto sabemos

La fiebre futbolera aún continúa, pero a pocos días del comienzo del Mundial 2026, ha surgido una polémica que ha provocado olas de desaprobación: La FIFA no permitió a 3 jugadores hablar el castellano en ruedas de prensa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso el español está prohibido?

Origen de la polémica

Este hecho comenzó con una entrevista hacia Vinícius Jr., en la que un entrevistador siguió las limitaciones impuestas por la FIFA al preguntar en inglés, pero Vinícius interrumpió, aclarando que puede interrogarlo en español.

Sin embargo, la autoridad futbolera insistió en continuar la conversación en inglés , por temas de logística, por lo que ambos tuvieron que acatar sus órdenes.

El segundo caso le sucedió al lateral marroquí, Achraf Hakimi, quien animó a un entrevistador mexicano a charlar en español; no obstante, el moderador los detuvo en media entrevista, obligándolos a seguir en inglés.

Fue tal la situación que respondió a esta con una pregunta de carácter humorístico: «¿Cómo respondo, en inglés o en español?»

Por último, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Japón y Países Bajos, un comunicador comenzó con su interrogación hacia el jugador neerlandés Frenkie de Jong en castellano, pero una vez más, la FIFA intervino para solicitar la abstención del uso de la lengua española.

Te puede interesar: Mundial 2026: ¿Por qué Japón cambió las instalaciones de Tigres por las de Monterrey?

¿Está prohibido el Español?

Fue gracias a esta polémica suscitada en estas tres conferencias que la FIFA tuvo que salir a mostrar su postura, negando que el idioma español se encontrara prohibido.

A pesar de esta negación, sus decisiones han dejado mucho que pensar, ya que no permitieron a jugadores hablantes de la lengua usarla para responder a preguntas de entrevistadores hispanoparlantes, pero de acuerdo a la organización futbolera, sus acciones tienen un motivo.

Todo esto se encuentra respaldado por el protocolo del torneo, el cual indica que los periodistas y comunicadores deben ingresar a una plataforma y usar auriculares para traducir la conversación con los idiomas disponibles en ese día ; esto, producto de la estricta regla de comunicarse con los jugadores en sus idiomas nativos, o en inglés, en caso de que ninguna de las dos partes hable el idioma de la parte contraria.

En este caso, sería estrictamente necesario entablar las preguntas en árabe para Hakimi, portugués para Vinicius e italiano para Ancelotti; no obstante, la incapacidad de los jugadores de comunicarse en una lengua que dominan ha desatado una ola de críticas en redes sociales, lo cual no es de sorprenderse, ya que uno de los países anfitriones, México, tiene como lengua oficial el castellano.