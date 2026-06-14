Mundial 2026: Países Bajos y Japón regalan un vibrante y estratégico empate en suelo tejano

En el imponente Dallas Stadium de Texas, las selecciones de Países Bajos y Japón debutaron hoy en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por Ronald Koeman llegaron a esta primera jornada respaldados por figuras de las ligas de élite europeas, mientras que el combinado nipón, comandado por Hajime Moriyasu, se presentó tras una impecable eliminatoria asiática en la que marcaron 30 goles y solo encajaron tres, prometiendo un choque táctico de altísima intensidad.

Primer Tiempo

El inicio mostró a una Naranja Mecánica volcada al ataque. Al minuto 3', Donyell Malen dispuso de un mano a mano clarísimo frente al guardameta Zion Suzuki, quien salvó milagrosamente a los asiáticos con una gran atajada baja. Los europeos mantuvieron el control inicial mediante transiciones verticales muy peligrosas y balones rasos al área que cruzaron de largo sin encontrar rematador.

Japón equilibró el mediocampo gracias a Kaishū Sano y Daichi Kamada. Al minuto 14', un córner derivó en un tiro bloqueado a Daizen Maeda y, al 28, Hiroki Ito probó de media distancia sobre el travesaño. Antes del descanso, el asedio neerlandés regresó, obligando a Suzuki a vestirse de héroe nuevamente tras tapar otro disparo peligroso de Malen, decretando el empate parcial.

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Segundo Tiempo

La segunda mitad desató las emociones con un ritmo frenético. Al minuto 50', Virgil van Dijk rompió el cero con un imperial cabezazo tras asistencia de Ryan Gravenberch. La respuesta de los Samuráis Azules fue inmediata; al 56', Keito Nakamura sacó un potente disparo que se desvió en Jan Paul van Hecke para batir a Bart Verbruggen. Países Bajos retomó la ventaja al 63' mediante una genialidad de Crysencio Summerville al poste lejano.

Ronald Koeman refrescó su esquema enviando a la cancha a Memphis Depay y Teun Koopmeiners, pero Japón reaccionó poblando el ataque con Junya Ito. El empuje asiático provocó desatenciones en la zaga naranja, costándole una tarjeta amarilla a Micky van de Ven. La recompensa nipona llegó al minuto 88', cuando Daichi Kamada aprovechó una desatención en el área para sellar el agónico y merecido 2-2 definitivo.

Los futbolistas más destacados fueron Crysencio Summerville por el cuadro europeo, desequilibrante por el extremo izquierdo, y Daichi Kamada, metrónomo y héroe del empate nipón. Tras este vibrante reparto de puntos, ambos combinados nacionales ya piensan en su siguiente compromiso dentro de este competitivo sector; en la segunda jornada de la justa mundialista, Países Bajos se enfrentará a Suecia, mientras que Japón se medirá ante Túnez.

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