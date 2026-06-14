Mundial 2026: Alemania golea 7-1 a una valiente Curazao que celebró su primer tanto histórico

El imponente Houston Stadium fue testigo del vibrante choque entre Alemania y Curazao por la jornada 1 del Grupo E del Mundial 2026. El combinado dirigido por Julian Nagelsmann llegó como amplio favorito del sector tras una sólida eliminatoria europea, mientras que los caribeños, guiados por el experimentado Dick Advocaat, hicieron historia al sellar su inédito boleto en la Concacaf para presentarse sin complejos ante una potencia continental.

Primer Tiempo

La escuadra teutona impuso condiciones desde el inicio con un esquema táctico 4-2-3-1, abriendo el marcador apenas al minuto 5' gracias a un potente remate de Felix Nmecha que venció la estirada de Eloy Room. Lejos de intimidarse por el golpe tempranero, Curazao plantó cara mediante una presión alta y asfixiante. Su recompensa llegó al 20', cuando tras una combinación con Tahith Chong, el mediocampista Livano Comenencia definió con frialdad para poner el sorprendente 1-1.

Alemania se mostró incómoda ante el ímpetu caribeño, sufriendo para conectar circuitos asociativos entre Florian Wirtz y Leroy Sané debido a la marca escalonada. Sin embargo, la jerarquía europea pesó en el tramo final del primer lapso; al 37', el central Nico Schlotterbeck anotó de cabeza en un córner, y al 45+4', Kai Havertz transformó con maestría un penalti ratificado por el VAR para decretar el 3-1.

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Segundo Tiempo

El complemento inició con un auténtico vendaval germano que liquidó toda esperanza de reacción curazoleña. Al minuto 46', Jamal Musiala aprovechó un preciso trazo vertical de Joshua Kimmich para cruzar su disparo y batir a Room. Con el duelo controlado, Nagelsmann movió sus piezas al 63' ingresando a Deniz Undav por Musiala, mientras que Advocaat mandó a Jearl Margaritha por Jürgen Locadia buscando refrescar su ataque.

La contundencia alemana continuó y el lateral Nathaniel Brown firmó el quinto gol al 67' tras una notable asistencia de Undav. Con el cuadro isleño desgastado en lo físico, el propio Undav se unió a la fiesta al 77' definiendo con mucha clase en el área. Finalmente, al minuto 87, Havertz selló su doblete personal y el definitivo 7-1 tras culminar una vistosa jugada colectiva.

Los jugadores destacados del encuentro fueron Kai Havertz, letal con su doblete, y Livano Comenencia, autor del histórico primer gol de Curazao en su debut absoluto en una Copa del Mundo. Tras esta gran exhibición, Alemania asume el liderato del Grupo E pensando en sus siguientes compromisos, mientras que los caribeños buscarán reponerse el próximo 20 de junio frente a Ecuador en Kansas City.

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