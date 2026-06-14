Mundial 2026: Curazao sacude al mundo con un gol histórico que congela a la poderosa Alemania

A las 11:21 de la mañana en Houston, Curazao firmó un instante que ya pertenece a la historia del futbol mundial: el zurdazo de Livano Comenencia, primer gol de la isla en una Copa del Mundo, que silenció, y luego electrificó, el NRG Stadium al empatar 1-1 ante Alemania, tetracampeona del mundo. El tanto cayó tras un balón rechazado en el área, que el mediocampista caribeño convirtió en un disparo raso junto al poste izquierdo, imposible para Manuel Neuer.

El contexto amplifica la magnitud del momento. Alemania había impuesto condiciones desde el inicio, con un dominio abrumador de posesión y llegadas constantes. Felix Nmecha abrió el marcador al minuto 6' con un disparo potente tras asistencia de Florian Wirtz, confirmando la superioridad europea en los primeros compases. Para entonces, los germanos acumulaban siete remates en menos de un cuarto de hora y parecían encaminarse a una goleada.

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¿'Cenicienta'? Más bien, un equipo con carácter

Pero Curazao, debutante absoluto en un Mundial, resistió. Su primera aproximación llegó con un disparo de Leandro Bacuna desde fuera del área, un aviso tímido pero simbólico: el equipo de Dick Advocaat no había viajado a Estados Unidos para ser espectador. En su segunda llegada, Comenencia encontró el balón suelto y escribió la página que nadie imaginaba. El empate provocó una pausa de incredulidad y luego un estallido en la grada, donde miles celebraron la irrupción de un nuevo actor en la escena global.

El gol es histórico por múltiples razones. Es el primero de Curazao en un Mundial, logrado ante una potencia que buscaba romper una racha de ocho años sin superar la fase de grupos. Es también la confirmación de un proceso que llevó a la isla, con apenas 160 mil habitantes, a clasificarse por primera vez a la Copa del Mundo, un logro que ya era monumental antes del silbatazo inicial. Y es, además, un golpe simbólico: el futbol pequeño también puede irrumpir en el escenario mayor.

La presentación de Curazao en el torneo, más allá del marcador parcial, ha sido valiente. Su defensa ha resistido oleadas alemanas, con intervenciones clave de Eloy Room y cierres oportunos de Obispo y Fonville. El equipo ha mostrado orden, disciplina y una convicción que desmiente cualquier etiqueta de 'cenicienta'.

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