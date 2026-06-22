El sueño terminó: Las selecciones que quedaron eliminadas en la fase de grupos del Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 sigue en pie, y 3 equipos ya han obtenido su pase a dieciseisavos de final tras mostrar una gran dominancia en sus respectivos grupos; sin embargo, varios países se encuentran en peligro de quedar fuera del torneo, por lo que tendrán que afinar sus estrategias si desean continuar. Por otro lado, 3 naciones ya han sido eliminadas por falta de acumulación de puntos. ¿De quiénes se trata? ¡Vamos a verlo!

¿Quiénes salieron de fase de grupos?

Por el momento, se ha confirmado el ascenso de 3 selecciones a dieciseisavos de final, siendo estos los siguientes:

Selección alemana: Este equipo comenzó fuerte en su primer partido contra Curazao en el grupo E, dejando el marcador en un 7-1 , dejando claro el ímpetu alemán. No obstante, se vieron contra las cuerdas al enfrentarse a Costa de Marfil , quienes tomaron ventaja en la primera mitad al anotar un gol, pero gracias a Deniz Undav, el marcador se revirtió a un 2-1 a favor de la escuadra germánica.

Este equipo comenzó fuerte en su primer partido contra en el grupo E, dejando el marcador en un , dejando claro el ímpetu alemán. No obstante, se vieron contra las cuerdas al enfrentarse a , quienes tomaron ventaja en la primera mitad al anotar un gol, pero gracias a Deniz Undav, el marcador se revirtió a un a favor de la escuadra germánica. Selección estadounidense: La cuadra anfitriona perteneciente al grupo D derrotó a Australia con un 2-0, finalizando el juego con un autogol por parte de Cameron Burgess, para después destrozar a Paraguay con 4 goles a 1, asegurando su pase a la siguiente fase del torneo.

Selección mexicana: El equipo de otra nación anfitriona fue uno de los primeros países en clasificarse a los dieciseisavos de final, con su triunfo contra Sudáfrica (2-1) en el partido de inauguración del Mundial 2026 y con su victoria contra la República de Corea (1-0).

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¿Quiénes fueron eliminados del Mundial?

Viendo la cara opuesta de la moneda, también se ha confirmado la descalificación de 3 selecciones mundialistas por no acumular puntos, a pesar de que aún cuenten con partidos por jugar . Los equipos que no superarán la fase de grupos serán listados a continuación: