El sueño terminó: Las selecciones que quedaron eliminadas en la fase de grupos del Mundial 2026

(Canva)
La Copa Mundial 2026 sigue en pie, y 3 equipos ya han obtenido su pase a dieciseisavos de final tras mostrar una gran dominancia en sus respectivos grupos; sin embargo, varios países se encuentran en peligro de quedar fuera del torneo, por lo que tendrán que afinar sus estrategias si desean continuar. Por otro lado, 3 naciones ya han sido eliminadas por falta de acumulación de puntos. ¿De quiénes se trata? ¡Vamos a verlo!
¿Quiénes salieron de fase de grupos?
Por el momento, se ha confirmado el ascenso de 3 selecciones a dieciseisavos de final, siendo estos los siguientes:
- Selección alemana: Este equipo comenzó fuerte en su primer partido contra Curazao en el grupo E, dejando el marcador en un 7-1, dejando claro el ímpetu alemán. No obstante, se vieron contra las cuerdas al enfrentarse a Costa de Marfil, quienes tomaron ventaja en la primera mitad al anotar un gol, pero gracias a Deniz Undav, el marcador se revirtió a un 2-1 a favor de la escuadra germánica.
- Selección estadounidense: La cuadra anfitriona perteneciente al grupo D derrotó a Australia con un 2-0, finalizando el juego con un autogol por parte de Cameron Burgess, para después destrozar a Paraguay con 4 goles a 1, asegurando su pase a la siguiente fase del torneo.
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¿Quiénes fueron eliminados del Mundial?
Viendo la cara opuesta de la moneda, también se ha confirmado la descalificación de 3 selecciones mundialistas por no acumular puntos, a pesar de que aún cuenten con partidos por jugar. Los equipos que no superarán la fase de grupos serán listados a continuación:
- Selección haitiana: En el grupo C, Haití comenzó con la pierna izquierda, perdiendo contra la selección escocesa sin anotar un solo gol (0-1), para después ceder contra Brasil con un marcador de 3-0. Hasta este punto, solo le queda completar el juego contra Marruecos, para que el equipo pueda volver a casa.
- Selección turca: Este equipo del grupo D se ha quedado bastante corto, a pesar de haber pasado las eliminatorias europeas de forma magistral. Su historia en el torneo comienza con una derrota frente a Australia, con una puntuación de 2-0, donde después se doblegaría ante Paraguay con un gol en contra y ninguno a favor, a pesar de contar con un equipo más grande.
- Selección tunecina: Las Águilas de Cartago, integrantes del grupo F, también mostraron un desempeño bajo comparado con el resto del conjunto. Iniciando los juegos contra Suecia, perdieron por goleada con 5 goles en contra, evento que provocó el despido de Sabri Lamouchi, pero el cambio de director técnico influyó poco en el partido contra la nación del sol naciente (Japón), donde perdieron por goleada una segunda vez, con un puntaje de 4-0.