¿Espionaje en el Mundial 2026?, el misterioso dron que sobrevoló el entrenamiento de Corea del Sur

A pocos días de comenzar uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, se presentó una situación que generó tensión entre los integrantes del equipo de origen asiático. Te comentamos a continuación todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con medios de información coreanos y la Asociación de Fútbol de Corea del Sur, durante el transcurso del día miércoles 17 de junio de 2026, se detectó la presencia de un dron no autorizado sobrevolando la zona en la que la selección surcoreana realizaba su rutina de entrenamiento para su enfrentamiento próximo a venir contra el equipo tricolor, establecido para el día 18 de junio.

Dicho aparato se encontraba volando en los alrededores de las instalaciones de Verde Valle, ubicado en Guadalajara, sin embargo, el portavoz de la asociación aclaró que en esta ocasión el suceso no representó un peligro de confidencialidad de las tácticas empleadas por el equipo, ya que estaban comenzando con la etapa de calentamiento.

La detección del aparato no autorizado provocó la movilización inmediata de agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que resguardaban el lugar, y, por medio de un Escuadrón del Grupo Especial Antidrones, lograron detectar el objetivo y neutralizarlo por medio de sistemas de bloqueo de transferencia electrónica, provocando la caída de este a las afueras de las inmediaciones en las que los integrantes de la selección coreana entrenaban.

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¿Quiénes son los responsables?

Luego de la intervención, las autoridades nacionales e integrantes de la federación salieron a recoger el dron en el punto de caída, no obstante, este ya no se encontraba en el sitio, por lo que se estima que los presuntos dueños y operadores del aparato volador recuperaron el equipo para darse a la fuga inmediatamente.

A pesar del desconocimiento de los motivos detrás de este acto de espionaje, si se tratase de un equipo rival o de los medios de comunicación, se cuenta con evidencia de la apariencia física de los pilotos responsables, quienes, de aspecto extranjero, quedaron capturados por las cámaras que se encontraban grabando en el perímetro del recinto.

Ante esta tentativa de exposición no consentida, la asociación solicitó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a reforzar las medidas de seguridad en colaboración con las autoridades mexicanas con el fin de prevenir otro caso similar y, a su vez, abrir una investigación para menguar y esclarecer las incógnitas que envuelven a los hechos.