¿Quién es Paola Gárate, diputada del PRI que le dejaron una corona fúnebre en su casa?

Paola Gárate Valenzuela, diputada de Sinaloa por el PRI, la misma que en días recientes recibió una corona de muerto a las afueras de su domicilio, hecho que se considera un acto de intimidación.

Este viernes, levanto la voz, reconociendo que siente miedo, pues el miércoles pasado, aproximadamente a las 19:00 horas, sucedieron los hechos en donde afuera de su domicilio le colocaron una corona fúnebre; se dio cuenta justo en el momento en que llegó a su hogar.

Sin embargo, lanzó un mensaje contundente en el cual menciona que su postura crítica no será silenciada. Valenzuela, posteriormente al mensaje de intimidación, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por lo que este jueves compareció ante el Ministerio Público a rendir su declaración, al tiempo que exigió a las autoridades una investigación a fondo para esclarecer los hechos.

¿Quién es Paola Gárate?

Paola Gárate Valenzuela es una política sinaloense cuya carrera se ha desarrollado por completo dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual ingresó en el año 2000 a través de sus sectores juveniles. A lo largo de más de dos décadas de militancia, no ha pertenecido a ninguna otra fuerza política y ha ocupado cargos como regidora de Culiacán, diputada federal y diputada local en Sinaloa.

Iniciativas

Sus propuestas más recientes se han centrado en la transparencia de la infraestructura pública, el impulso a una Ley de Cultura de Paz para prevenir la violencia y reformas en materia de salud y equidad de género.

Controversias

Actualmente la exdirigente del PRI expresó su preocupación ante la falta de avances en denuncias anteriores, recordando lo ocurrido en el proceso electoral del 2021, donde denunció haber sido víctima de una presunta privación de la libertad, caso que hasta actualmente sigue sin ser resuelto.

Aclaro que seguirá dando seguimiento puntual a la carpeta de investigación y solicitará información periódica sobre los avances que realice la Fiscalía del Estado.

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Paola solicita a las autoridades seguridad para su persona

Además de demandar dar con los responsables, Gárate exige protección permanente por parte de las fuerzas federales, pues existe un clima de incertidumbre.

Luego de lo sucedido el miércoles, Paola solicitó apoyo al titular de la Guardia Nacional de Sinaloa, Julices Julian Gonzales, quien envió a los elementos de seguridad a realizar patrullajes preventivos y mantuvieron vigilancia durante la noche al exterior de su vivienda.

"Personalmente, no tengo ninguna situación de problema o de conflicto con absolutamente nadie, ni personal, ni comercial, ni absolutamente nada. Así con todas sus letras como es, porque es necesario que lo sepan, tenemos la frente en alto. Mis dichos están enfocados estrictamente hacia el gobierno", declaró Gárate Valenzuela.

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La política y su resistencia ante la violencia e inseguridad

Luego de que se le cuestionó cómo iba a llevar a cabo sus actividades de ahora en adelante, Gárate descartó abandonar sus responsabilidades en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Afirmó que continuará asistiendo a las sesiones legislativas y mantendrá su agenda pública, considerando que este tipo de actos solo buscan generar miedo. Sostuvo que la amenaza no solo va contra su persona, sino que también contra ciudadanos, activistas, periodistas y otras personas que ejercen su derecho de libre expresión.

"Dispuesta al precio que sea, como lo dije antes y hoy lo reitero: no estoy dispuesta a alzar la voz o cambiar el tono por temor. Lo que está en juego es la vida, la libertad y la democracia de los sinaloenses". afirmo Gárate.

Lo que le ocurrió a Gárate acontece en un contexto lleno de inseguridad, violencia, represión al derecho de la libre expresión, temas que toman mayor preocupación en el país.

Este hecho se coloca en el debate público, pues el peligro está latente para quienes participan en la actividad política, organizaciones civiles, representantes políticos y ciudadanos, que exigen investigaciones transparentes y oportunas.