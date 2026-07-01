Mujer lanza cerveza a aficionados ecuatorianos en el Estadio Ciudad de México | VIDEO

Nuevamente se ha vuelto foco de conversación una polémica derivada del comportamiento cuestionable de los aficionados mexicanos en plena víspera del Mundial 2026 frente a fanáticos extranjeros. ¿Qué fue lo que sucedió y cuál ha sido la reacción del público? A continuación te lo explicamos.

¿Qué sucedió?

El acontecimiento tuvo lugar en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (previamente conocido como Estadio Azteca) el día 30 de junio de 2026, fecha en la que se libró el partido entre la Selección Ecuatoriana y el equipo de México.

En el video de corta duración se puede observar que, momentos previos antes del comienzo del enfrentamiento para pasar a Octavos de Final, un par de aficionados ecuatorianos se encontraban caminando por los pasillos del estadio rodeados de fanáticos mexicanos, quienes comenzaron a abuchear en su contra.

El caso podría haber pasado desapercibido de no ser por las acciones de una aficionada del equipo tricolor, quien tuvo la audacia de arrojarles cerveza a sus espaldas, para luego esconderse en su impermeable transparente y fingir inocencia frente a los sudamericanos , siendo que uno de ellos identificó a la responsable, pero fue detenido por un par de aficionados mexicanos para evitar una confrontación.

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¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Los veintiocho segundos de duración del metraje fueron suficientes para generar revuelo a través de las redes sociales luego de su publicación, incluyendo Facebook, Instagram y X.

Tanto internautas extranjeros como mexicanos mostraron su disgusto e indignación por tal forma de actuar, siendo estos últimos quienes expresaron abiertamente que esta mujer no representa al país y sus principios en cara a los países vecinos.