¡No aguantó la broma!, fan de Países Bajos golpea a mexicano en pleno festejo mundialista | VIDEO

De forma reciente ocurrió un altercado entre fanáticos que quedó capturado en video, esto derivado del furor y la fiebre que se está viviendo por las celebraciones del Mundial 2026. Pero, ¿a qué se debió este incidente? A continuación te lo explicamos.

¿Aficionados europeos en México?

La llegada de una multitud de aficionados provenientes de Países Bajos forma parte de las actividades programadas por el Gobierno de Nuevo León frente a las vísperas del próximo partido del evento deportivo más esperado del año.

De acuerdo con el gobernador estatal, Samuel García Sepúlveda, quien sostuvo un encuentro con el embajador y demás diplomáticos de la nación, informó respecto a la recepción de la 'marea naranja' conformada de más de 15 mil fanáticos neerlandeses, explicando que serían recibidos desde la aduana del Puente Colombia hasta el área metropolitana del estado.

Es oportuno recordar que se llevará a cabo el partido de Diesiceisavos de Final como parte de la programación establecida para el Mundial 2026 el día lunes 29 de junio de 2026 a las 19 horas, donde la selección anaranjada competirá en contra del equipo de Marruecos en las inmediaciones del Estadio Monterrey.

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¿Qué sucedió?

El suceso aconteció en la noche del pasado sábado 27 de junio del año en curso en medio de las calles de Barrio Antiguo, localizado en Monterrey, Nuevo León. Gracias a la grabación publicada en redes sociales, se puede apreciar a un grupo de visitantes de origen neerlandes siendo rociados con espuma en aerosol por parte de otro grupo de ciudadanos mexicanos.

Este acto fue realizado como parte del furor que trae consigo el evento futbolístico, sin embargo, esta forma de celebración no le causó ni un atisbo de gracia a los europeos de vestimenta anaranjada, provocando que uno de ellos se avalanzara y comenzara a arremeter en contra de uno de los responsables , comenzando así un pleito entre ambos grupos de personas.

Afortunadamente, la situación no duró mucho tiempo, debido a que, tanto los asistentes presentes como elementos de la policía de la zona se acercaron para intervenir y separar a los involucrados, evitando así que el conflicto continuara y terminara escalando a mayores. A su vez, tampoco se reportó ningún herido de gravedad en el transcurso del altercado.