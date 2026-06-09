'Quién me jaló mi cabello': Revelan VIDEO sobre quién le jaló el cabello a la yucateca más viral

Lo que comenzó como uno de los momentos más virales en redes sociales volvió a dar de qué hablar, luego de que comenzara a circular un nuevo video relacionado con la famosa frase “¿Quién me jaló mi cabello?”, pronunciada por Esther Andrea, mejor conocida en TikTok como Yolotzin Quetz.

El nuevo material ha provocado otra ola de comentarios entre usuarios, quienes aseguran que ahí podría estar la pista sobre la persona que le jaló el cabello y desató una de las reacciones más recordadas del internet reciente.

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¿Qué se observa en el video?

En las imágenes que circulan en redes, varios usuarios aseguran haber identificado a la persona que habría estado detrás de la travesura. Sin embargo, hasta el momento no se observa con claridad el rostro de quien provocó el incidente y tampoco existe una confirmación formal sobre su identidad.

Lo que sí ha llamado la atención es que la propia Esther Andrea ha comentado que sabe quién fue la persona que le jaló el cabello, aunque no ha dado mayores detalles públicos sobre el tema.

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¿Cuál es el origen de la frase?

De acuerdo con lo que ha relatado Esther Andrea, todo ocurrió mientras revisaba su mochila, en un momento en el que además ya se encontraba molesta porque, según dijo, le estaban quitando sus pertenencias. Fue entonces cuando una mujer le jaló el cabello y ella reaccionó con la ya famosa frase que terminó por hacerse viral.

“Esa vez estaba enojada porque estaba revisando mi mochila y me estaban quitando mis pertenencias, entonces una señora me jaló mi cabello y, como yo estaba enojada, entonces me salió así con la frase yuca”, explicó.

La grabación original acumuló miles de reproducciones y convirtió esa reacción en un fenómeno viral. Ahora, con este nuevo video, el episodio volvió a colocarse entre las tendencias y ha reactivado bromas, teorías y comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, ninguna de las personas involucradas ha emitido una postura formal adicional, pero la conversación digital sigue creciendo mientras más usuarios revisan el video en busca de pistas.