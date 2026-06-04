Empleados le queman la boca a joven por no poder pagar un pollo porque olvidó su dinero

Un adolescente de 17 años resultó con quemaduras y otras lesiones luego de ser agredido presuntamente por trabajadores de una rosticería en Huancavelica, Perú, después de que no pudiera pagar un pollo porque había olvidado el dinero.

El caso provocó indignación por el nivel de violencia ejercido contra el menor y su acompañante.

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con el testimonio del joven, él y un amigo acudieron el pasado 20 de mayo a una rosticería para cenar. Después de consumir parte de un pollo a la brasa, ambos se dieron cuenta de que habían olvidado el dinero para pagar la cuenta.

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El adolescente relató que tampoco pudo transferir el pago porque su teléfono se había quedado sin batería. Según su versión, ofreció dejar el aparato como garantía o pedir que algún trabajador lo acompañara a su casa, ubicada a poca distancia, pero esa propuesta fue rechazada.

Agresión por parte de los trabajadores

El joven aseguró que varios empleados comenzaron a agredirlos físicamente, sujetándolos del cuello, tirándolos al suelo y golpeándolos mientras ya no podían defenderse. Según su testimonio, ambos recibieron patadas y golpes.

Después, dijo que uno de los trabajadores llegó con carbón caliente y se lo arrojó, provocándole quemaduras en la boca y otras partes del cuerpo. También denunció que luego fue golpeado con un fierro. Tanto él como su amigo recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital.

¿Hubo detenidos?

La madre del menor declaró a medios locales que las quemaduras han afectado seriamente la salud de su hijo, al grado de dificultarle la alimentación y obligarlo a dejar temporalmente la escuela para continuar con su recuperación.

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Tras la denuncia, dos trabajadores fueron detenidos como presuntos implicados en la agresión y un juez les impuso siete meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Además, se informó que un tercer implicado sigue prófugo.