Mundial 2026: Festejos del triunfo del TRI cobra otra víctima en CDMX; van 4 fallecidos

Los festejos por la victoria de la selección mexicana en esta ocasión dejó varias personas personas fallecidas, por lo que autoridades ofrecieron sus condolencias a las familias y dieron a conocer que se les brindará el apoyo necesario durante los difíciles momentos.

Los festejos habrían reunido a más de un millón de personas que se encontraban en la ciudad cede del partido de la selección mexicana incluso en los goles del equipo mexicano se dice que sismólogos detectaron varios movimientos en los lugares de mayor concentración. Esta mañana se habían reportado tres fallecimientos y apenas hace una horas se confirmo un cuarto.

Se confirma el deceso de un cuarto aficionado en el Ángel de la Independencia

De acuerdo con el reporte del periodista Carlos Jiménez, a través de sus redes sociales informo que la mañana de este miércoles un aficionado que presuntamente habría acudido a los festejos en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX) por la victoria del seleccionado mexicano, perdió la vida.

Según los datos compartidos se trata de un joven de apróximadamente 25 años que fue recogido anoche en Río Lerma y Rio Tiber pues aparentemente se encotraba en medio de un ataque de convulsiones, por lo que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

El periodista detalló que falleció a la 1:45 de la madrugada y el reporte indicaría un posible abuso de sustancias tóxicas o alcohol. Y que la Fiscalía de la CDMX se encuentra en búsqueda de identificarlo.

"A la 1:45 murió. El reporte indica posible abuso de sustancias tóxicas o alcohol. @FiscaliaCDMX aún busca identificarlo", puntualizó el Carlos Jiménez.

Tres personas reportadas fallecidas por asfixia

A este deceso se le suma el reporte de tres personas más las cuales fallecieron por asfixia durante el transcurso de las celebraciones. De acuerdo con el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México los decesos son dos mujeres, de 48 y 19 años y un hombre de 44 años de edad.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares de las victimas e indicaron que se brindará el apoyo correspondiente durante estos momentos díficiles. La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada llamó a los aficionados a celebrar con responsabilidad y declaró lo siguiente: