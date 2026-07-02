Revelan la identidad de las víctimas que murieron durante los festejos en el Ángel de la Independencia

Los festejos en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, luego de que la selección mexicana obtuviera su pase a octavos de final, se salieron de control, causando la muerte de dos mujeres y dos hombres.

Las autoridades abrieron cuatro carpetas de investigación para esclarecer los hechos que sucedieron en el Ángel de la Independencia el martes 30 de junio, tres de las carpetas por el delito de homicidio culposo.

¿Quiénes son las víctimas mortales?

Las víctimas mortales ya fueron identificadas por sus familiares; se trata de Emilin Yumith Téllez, de 48 años, Joshami Irais Robles, de 19 años, Leonardo Ruiz, de 44 años, y otra persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años.

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Caso Emilin Yumith Téllez

El caso dio inicio con el expediente CI-FIVC/VC-2/UI-2 C/D/00748/07-2026, el cual explica a detalle los hechos. En la carpeta se menciona que ella se encontraba junto a su sobrino Cristopher Eduardo, de 18 años de edad; los dos se encontraban en el Fan Fest 2026.

Una vez terminado el festejo, a las 22:40 de la noche, ambos se dirigieron a la avenida Paseo de la Reforma, y justo en el cruce con el río Neva, cayó al piso y fue aplastada por otras personas que se encontraban en el lugar.

Cristopher pidió apoyo a los servicios médicos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes se encargaron de trasladarlo al Hospital General Balbuena, donde horas más tarde, a causa de las múltiples lesiones y contusiones en el cerebro, perdió la vida.

Caso Leonardo Ruiz

El caso inició con la carpeta CI-FICUH/UAT-CUH-5/UI-1 S/D/01307/07-2026. Leonardo Ruiz ingresó al Hospital San Ángel Inn luego de que lo aplastaran algunas personas a causa de los festejos; esto ocurrió por la calle de Lancaster esquina con Hamburgo.

Caso Joshami Irais

La carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-5/UI-1 S/D/01306/07-2026 de la joven Joshami Irais, quien fue trasladada al Hospital San Angel Inn, presentando graves lesiones.

¿Qué dijeron las autoridades sobre las investigaciones?

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ordenó a los agentes de la Policía de Investigación recabar indicios y localizar cámaras para realizar las indagatorias correspondientes.

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¿Quién es la cuarta víctima de los festejos en el Ángel de la Independencia?

El gobierno capitalino aclaró que, con ayuda de medios de comunicación y personas usuarias en redes sociales, identificó al hombre.

La persona fallecida tiene alrededor de 25 años de edad, complexión media/delgada y de piel color morena clara, cabello negro, lacio y corto, cejas pobladas negras, barba y bigote incipiente con un candado ligero; cuenta con un lunar visible en la mejilla derecha junto a la comisura del labio y otro en el abdomen superior derecho.

Como señas particulares, se identificó una inscripción en el costado derecho abdominal en letra cursiva que dice "Lia Renata".

Por otra parte, en el abdomen del lado izquierdo, bajo el ombligo, tiene un tatuaje de araña en trazo gris; y otro en el costado derecho cerca del hombro sin un diseño claro.