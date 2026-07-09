'Hablábamos de fútbol': Periodista argetino se 'disculpa' por declaraciones contra mexicanos

Hace algunos días el periodista argentino Eduardo Feinmann, hizo declaraciones polémicas sobre los mexicanos, pero después de eso y ante toda la atención que acapararon sus comentarios que llegaron hasta la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales reprobó.

Feinmann se mostró arrepentido por sus palabras, que de acuerdo con el comunicado que ofreció en televisión, lo que dijo fue tomado como ofensa cuando esa no era la intención y destacó que el sentimiento real era "solo hablar de fútbol", esta disculpa fue por comentarios antes del partido de México contra Inglaterra en su noticiero en vivo.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre los mexicanos?

Aunque en su discurso de disculpa si se mostró con diferentes gestos en los cuales asume su responsabilidad ante sus declaraciones, los comentarios que hizo anteriormente en los cuales expresó lo siguiente:

"Detesto a los mexicanos con mi alma. El ahorita ese se lo pueden meter en el orto, son detestables. La envidia que le tienen a Argentina, quieren ser como nosotros y no les da el piné, menos en el fútbol, son de madera", mencionó Feinmann en su noticiero.

Sheinbaum calificó como "indignantes" los comentarios de Feinmann

Antes de la disculpa de Feinmann, las declaraciones llegaron a una de las conferencias de prensa con más relevancia del país, ni más ni menos que a "La Mañanera" en la cual la presidenta de la república Claudia Sheinbaum mencionó que sus declaraciones hablan más de el que del pueblo mexicano, esto dijo:

“Indignante, indignante. Pero habla de quién es. Y como lo digo, el que no quiera al pueblo de México, el que no quiera a México, nunca le va a ir bien, nunca, porque el pueblo de México es digno. Y miren que tenemos historia de dignidad” aceveró.

Feinmann se disculpa: "Estabamos hablando de fútbol"

En México y Argentina en noticieros o mesas de debate de análisis deportivo los conductores suelen tomar el calor del momento lo cual hace que los ánimos muchas veces puedan llegar a ser mal vistos por aficionados, al menos esa fue una de las justificaciones que dio después de ejercer comentarios en contra de los mexicanos.

Estas fueron las palabras que utilizó en su programa, con las que pidió disculpas a los mexicanos: