Hallan a tiktoker de 15 años sin vida y dentro de una bolsa; había desaparecido en una cancha

Un suceso trágico se registró en una cancha de fútbol en donde sujetos armados raptaron a un menor tiktoker de apenas 15 años de edad. La familia pidió ayuda para localizarlo por medio de redes sociales. Posteriormente el cuerpo del joven fue encontrado en bolsas de basura cerca de una carretera.

La madre informó que su hijo fue secuestrado por hombres encapuchados alrededor de las 19:20 horas del domingo 5 de julio, pero horas más tarde el cuerpo del varón creador de contenido fue encontrado sin vida. Los sujetos que se lo llevaron a la fuerza portaban armas de alto calibre.

¿Cuál era el nombre del tiktoker?

Los análisis forense identificaron el cuerpo cuya identidad pertenece a Pedro Alexander Díaz Franco joven al que su fue encontrado sin signos vitales en bolsas de basura, al momento de la localización de su cuerpo. La ubicación según la autoridades fue a un costado de la carretera CA13 en La Lima, departamento de Cortés en Honduras.

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de color negro, mientras vestía un pantaón negro de tela tipo jean, a la vez no tenía zapatos, contaba con un corte de cabello estilizado y un diseño en la ceja, de acuerdo con reportes de medios locales.

La causa del deceso no ha sido revelada

El jóven tiktoker estaba en un cancha de fútbol en Campo Nevada, Choloma fue ahí donde fue visto por última vez con vida. El deceso consterno a su comunidad y otros creadores de contenido que mostraron apoyo a la familia. Aunque la causa del deceso no se ha dado a conocer por parte de las autoridades.

El cuerpo de Pedro Alexander Díaz Franco presentaba heridas, por lo que medios locales han señalado que el deceso del joven creador de contendio habría sido de forma violenta, por lo que la familia ha pedido ayuda para saber que pasó con el menor de edad.

Por lo que a la fecha, solo se sabe que fue secuestrado por hombres armados encapuchados y que la familia tuvo noticias apenas un día después, cuando el cuerpo del tiktoker hondureño fue encontrado sin vida.