Consterna muerte de chef de 'Venga la Alegría'; 'le inyectaron un medicamento', aseguran

La cadena TV Azteca confirmó el fallecimiento de una de las chefs y colaboradores de uno de sus programas con mayor popularidad como lo es "Venga la Alegría", el caso ha generado sorpresa y consternación a sus compañeros y espectadores

La noticia fue confirmada a través de la redes sociales de la televisora quienes lamentaron y a la vez destacaron la huella que dejó en el programa así como cada una de las cualidades por la que se le recordará y con la conquistó el corazón de la audiencia que sigue el programa.

¿Qué sucedió con la chef de "Venga la Alegría"?

TV Azteca Honduras confirmó el fallecimiento de la chef Sandra Díaz del Valle, de "Venga la Alegría", noticia que causó conmoción entre los miembros de la producción y conductores del programa porque entre los detalles que más han llamado la atención es que un día antes ella se presentó a trabajar en el programa matutino como era costumbre.

Horas antes a través de la cuenta de Instagram de TV Azteca Honduras le dedicaron una publicación, por la mañana, con motivo de celebrar su cumpleaños número 46 donde destacaron su carisma y profesionalismo que le caracterizaba.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de la chef?

El esposo de Sandra Díaz, Juan Fernando Lobo, ex diputado y conductor, narró que trasladaron a su esposa a un hospital privado durante la tarde después de que ella indicara que se sentía mal. Al llegar al lugar, recibió atención médica y se le aplicó una inyección en la nuca la cual según habría comentado que le hizo sentir una especie de electricidad en el cuerpo que la hizo colapsar.

Según el conductor, después de dicha reacción a la sustancia, los médicos le habría dicho que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos. Personal medico retiró al esposo de la habitación y un doctor le indicó que le iban a hacer RCP. Luego, le informaron que tendrían que trasladarla de emergencia a otro hospital, sin embargo al llegar a la sala de urgencia la chef ya no contaba con signos vitales.

El reporte de su fallecimiento establece que su defunción se registró a las 4:30 de la tarde. La causas de muerte aún no han sido determinadas, por lo que la autopsia será la que establezca las causas que llevaron al fatal desenlace; la familia indicó que la investigaciones continúan en curso además de que el expediente del médico que le atendió ya se encuentra en manos del Ministerio Público.