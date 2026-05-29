Policía aplica 'llave china' a un hombre y lo mata; familia exige justicia

Una persecución policíaca terminó en el deceso de un hombre en el cual dos elementos policiales terminaron implicados esto después de que versiones de familiares indicarían que al capturarlo, uno de los agentes le habría aplicado una llave china que tuvo consecuencias fatales.

De acuerdo con los familiares la víctima tenía 25 años de edad y este ingería bebidas en su auto estacionado a 100 metros de su casa y al ver a la patrulla este se echó a correr al espantarse y trató de refugiarse a su casa.

Familiares denuncian abuso de autoridad

El hombre identificado como Kevin "N", cuyos hechos se registraron en la colonia Peñon de los Baños en la alcaldía Venustiano Carranza, esto Ciudad de México, según los familiares y vecinos se busca hacer justicia debido al presunto abuso de autoridad en el cual tras surgir algunos audios en los cuales se les grita a los oficiales las siguientes frases:

¡Agárralo ya mat@ al Kevin! No que muchos huev@s, put%! ... ¡No te vas a ir, no te vas a ir, tú eres el culpable y no te vas a ir hijo de tu pu#a madre!

Según versiones de familiares habrían perseguido a Kevin por las azoteas

De acuerdo con la versión de los familiares, los policías lo habrían perseguido por las azoteas de los vecinos hasta que un oficial lo alcanzó. Otra mujer dijo habría compartido el testimonio en el cual señaló cómo lo tenían sometido con una llave china, e hizo mención que ella le gritó al policía que lo soltara a pesar de que el joven ya se encontraba desmayado.