Roblox, el nuevo método para reclutar jóvenes para cárteles en México, esto debes saber sobre el juego

Los videojuegos suelen ser una herramienta de entretenimiento popular para niños, y jóvenes; México es uno de los países con mayor consumo de este tipo de entretenimiento en América Latina. Por lo que autoridades cibernéticas han advertido que el crimen organizado utiliza diferentes plataformas como Roblox para establecer contacto con menores.

En temporada de vacaciones niños y adolescentes al tener más tiempo libre, recurren a utilizar estos sitios, por lo que la preocupación de los especialistas de seguridad cibernética llaman a madres, padres y tutores a reforzar la supervisión durante el periodo de vacaciones escolares.

¿Por qué Roblox puede representar un riesgo?

En esta plataforma de videojuegos conocida como Roblox, los usuarios pueden crear experiencias y jugar al interactuar con otras personas mediante hheramientas de chat y mensajería, esto depende de la configuración de la cuenta y la edad de cada usuario.

Aunque la empresa cuenta con restricciones de comunicación para menores, filtros de seguridad y controles parentales, las autoridades advierten que ningún sistema es infalible y que a pesar de las restricciones los delincuentes pueden aprovechar estos espacios para iniciar contacto con adolescentes y niños.

¿Cómo opera el crimen organizado en estas plataformas?

De acuerdo con Azteca Noticias en casos de adolescentes que han sido reclutados por la delincuencia organizada para fines delictivos, los maleantes crean perfiles falsos en los que aparentan tener la misma edad que sus víctimas e inician conversaciones como cualquier otro jugador.

Al lograr generar confianza, proponen continuar la comunicación fuera de la plataforma de videojuegos, generalmente a través de WhatsApp, Intagram y Discord. Es en ese punto, donde las ofertas de dinero fácil, regalos y supuestos empleos llegan a cambio de diferentes tareas que consisten en entregar paquetes, vigilar zonas determinadas o reportar movimientos de patrullas, actividades que vinculan a los adolescentes con grupos delictivos.

La Policía Cibernética señaló que plataformas como Roblox, Free Fire y Minecraft son en las que se han detectado este tipo de anomalías. No obstante, el riesgo no radica en los videojuegos, sino en la interacción entre usuarios desconocidos y estas son algunas medidas que la autoridad recomienda para proteger a los menores de edad ante esta forma de reclutamiento ilegal: