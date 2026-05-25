Hombre fingió ser asesinado tras estafar a un centenar de personas, incluidos policías

Más de un centenar de personas en Atlixco, Puebla, aseguran haber sido víctimas de fraude por parte de un hombre que les prometía supuestas visas de trabajo en el extranjero y autos de lujo a bajo costo. El caso se agravó cuando, según los denunciantes, el sujeto incluso fingió haber sido asesinado para evitar devolver el dinero.

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¿Cómo era el modus operandi?

De acuerdo con los testimonios retomados por la nota original, Jorge Arias Rojas organizaba grupos de personas de distintas colonias y municipios, a quienes les pedía un pago inicial de 35 mil pesos para supuestamente iniciar un trámite migratorio.

Las víctimas relataron que al principio se hablaba de unas 30 personas afectadas, pero con el paso de los días el número aumentó hasta superar el centenar.

¿Qué ofrecía además de las visas?

Según los denunciantes, además de visas de trabajo, el hombre ofrecía autos de lujo a precios que iban de 100 mil a 200 mil pesos, bajo el argumento de que los conseguía en remates o facilidades especiales. También les decía que, una vez que obtuvieran la visa, podrían liquidar esos vehículos más fácilmente desde el extranjero.

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Fingió su muerte para no pagar

Las víctimas señalaron que, después de aproximadamente un año, la esposa de Jorge comenzó a publicar desde el celular de él que había sido asesinado a balazos, por lo que el dinero ya no podría recuperarse y los trámites quedarían congelados.

Sin embargo, tiempo después algunas personas descubrieron que seguía operando en otro sitio con el mismo esquema.

Fue confrontado y obligado a firmar pagos

La situación estalló cuando una mujer acudió a una reunión para entregarle más dinero por el supuesto trámite de su madre, pero antes advirtió a otras víctimas sobre su identidad y ubicación. Horas más tarde, varias personas llegaron hasta un restaurante donde lo ubicaron para exigirle la devolución de su dinero.

En ese lugar, el hombre firmó documentos en los que se comprometía a pagar distintas cantidades a quienes lo acusan de fraude. Más tarde se pidió apoyo policial y tanto él como varias de las víctimas fueron trasladados a la comandancia municipal para rendir su testimonio de manera formal.

¿Qué pasó después?

El caso ya es investigado por autoridades y Jorge Arias Rojas quedó a disposición por posibles delitos de fraude. De acuerdo con lo difundido, entre los afectados habría incluso personal del área jurídica y policías municipales.