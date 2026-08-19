Edson Álvarez está a un paso de la Real Sociedad: los detalles clave de su llegada a Anoeta

El centrocampista mexicano Edson Álvarez se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador de la Real Sociedad. Tras disputar la Copa del Mundo 2026 y ante el reciente descenso del West Ham United a la Championship inglesa, el mediocampista de 28 años ha manifestado su firme intención de dar el definitivo salto al balompié español.

Según reportes del periodista especializado Matteo Moretto y del Diario Vasco, la cúpula donostiarra ha acelerado las gestiones de negociación. Para destrabar la operación, el capitán tricolor ha solicitado formalmente a la directiva de Londres que facilite su salida, estando dispuesto a aceptar una rebaja salarial que permita amoldarse al margen financiero txuri-urdin.

Busca un cambio de aires en su carrera

En este proceso resultó crucial la cumbre entre el representante del jugador y Erik Bretos, director deportivo realista, celebrada durante el amistoso contra el Chelsea. Aunque el West Ham buscaba recuperar parte de los 35 millones de libras pagados al Ajax en 2023, ambas partes estudian fórmulas alternativas como una cesión con opción de compra o traspasar el 50% de sus derechos.

La llegada del Machín adquiere valor prioritario tras caerse definitivamente el fichaje del marroquí Nayef Aguerd. Su enorme polivalencia táctica representa un recurso idóneo para el cuerpo técnico, pues ofrece rendimiento de alto nivel tanto en la posición de pivote defensivo como en la zaga central, aportando presencia física, liderazgo y amplio recorrido internacional.

Un conjunto con historia mexicana

Asimismo, la operación permite al futbolista relanzar su carrera tras una etapa recientemente empañada por las lesiones. Luego de su cesión en el Fenerbahçe turco, donde requirió una cirugía de tobillo, el azteca volvió a Inglaterra sin sumar minutos en la apertura de la Championship, por lo que su fichaje dependerá únicamente de superar las revisiones médicas en San Sebastián.

De concretarse la firma, Álvarez se erigirá como el quinto futbolista mexicano en vestir la camiseta de la Real Sociedad. El canterano americanista inscribirá su nombre en una nómina histórica compartida con Luis García, Diego Reyes, Héctor Moreno y, fundamentalmente, Carlos Vela, cuyo histórico paso por el estadio de Anoeta dejó una impronta imborrable dentro de la afición vasca.