Eduardo Espinosa, integrante de Leyendas Legendarias, llegará a Durango con su show 'Incómodo'

La capital duranguense recibirá próximamente al comediante Eduardo Espinosa, quien llegará con su espectáculo de stand-up titulado Incómodo, como parte de una serie de presentaciones programadas en distintas ciudades del país.

El humorista, conocido por su participación en proyectos digitales como Leyendas Legendarias y El Dollop, se presentará en la capital del estado.

¿Cuándo y dónde se presentará en Durango?

El espectáculo Incómodo está programado para el jueves 12 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en Leyenda de Analco.

La presentación forma parte de una serie de fechas que el comediante tiene previstas para el norte del país, con funciones posteriores en Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez, programadas para los días 13, 14 y 15 de noviembre, respectivamente.

En este espectáculo, Espinosa aborda diferentes experiencias personales, situaciones cotidianas y observaciones sociales mediante un estilo de humor que suele incorporar temas incómodos y comentarios de tono oscuro.

El formato estará centrado en su faceta como comediante de stand-up, distinta de las participaciones que habitualmente realiza en programas y podcasts.

¿Quién es Eduardo Espinosa?

Eduardo Espinosa García es un comediante originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, nacido el 18 de diciembre de 1986. Comenzó su trayectoria dentro del stand-up a los 27 años y posteriormente amplió su actividad profesional hacia la escritura de comedia y la producción de contenido digital.

Entre sus primeros proyectos destacó su participación como jefe de guion y coanfitrión de El Late Night con Badía , programa en el que desarrolló parte de su experiencia en el entretenimiento.

Posteriormente, se incorporó a distintos proyectos de podcast, entre los que destacan Leyendas Legendarias, El Dollop, Historias del Más Acá y Músicos de Sillón, desempeñándose como coanfitrión y productor.

Un show con un humor peculiar

Según la información disponible en la plataforma ComedyPass, los boletos para la presentación de Eduardo Espinosa en Durango tienen un precio inicial de 350 pesos.

Su visita a Durango forma parte de la gira de Incómodo, con la que continuará recorriendo distintas ciudades durante noviembre de 2026.