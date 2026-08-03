Educación y valores no deben imponerse con abuso ni violencia: Asociación Escuelas Particulares
Tras el caso de Dafne, una menor de 13 años que perdió la vida en un colegio militarizado, la Asociación de Escuelas Particulares A.C. (ADEPAC) de Durango, llamó a diferenciar la educación y los valores de la forma en que estos son aplicados, al señalar que en todo momento debe garantizarse la integridad física y emocional de los alumnos.
Martha Renilde, presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares A.C. (ADEPAC), indicó que la educación debe ser integral y nunca sustentarse en el abuso disfrazado de disciplina.
Comentó que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, la integridad física y emocional, así como el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
"La disciplina es un valor importante en la formación, pero debe ejercerse siempre con un enfoque pedagógico, respetuoso y libre de cualquier forma de violencia", y agregó que cualquier institución debe cumplir con la ley, ofrecer un ambiente seguro y asegurar que la disciplina nunca se traducira en maltrato o violencia.
Afirmó que la asociación no está a favor ni en contra de un modelo educativo en particular, sino de una educación que proteja la vida, la dignidad y los derechos de los estudiantes.
Sobre el caso de Dafne y la situación de las academias militarizadas, mencionó que es necesario reflexionar sobre la importancia de que todas las escuelas operen dentro del marco legal y bajo una supervisión adecuada.
La presidenta hizo un llamado a las escuelas particulares, independientemente de su modelo educativo, para que mantengan en regla sus reconocimientos, acuerdos y autorizaciones oficiales. Asimismo, pidió evitar emitir juicios sobre instituciones específicas mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes.