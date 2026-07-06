Elevadores de puentes peatonales en Durango capital tienen años sin funcionar

Son dos puentes peatonales en el municipio de Durango que como parte de su infraestructura cuentan con elevadores para facilitar la movilidad en general, pero principalmente a personas en silla de ruedas o que no puedan subir una escalera, sin embargo, pasan los años y no se han habilitado.

Se trata del Puente de Analco sobre el bulevar Dolores del Río y el Puente de la Familia sobre bulevar Felipe Pescador , ambos se encontraban bajo responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, pero ahora han cedido la responsabilidad al Gobierno Municipal.

La rehabilitación que pueda haber en estos puestos y especificamente para echar a andar los elevadores, requiere presupuesto, por lo que quizá no sea un acción que se realice a corto plazo.

De acuerdo a las declaraciones del Alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez, sobre estos puentes, manifesto que se van a revisar las condiciones, pero se dará prioridad al plan de obra pública para este 2026, será en caso de que alcance recurso que se pueda avanzar en la mejora de los puentes.

Dijo que todo depende del recurso que es lo que se requiere para dar seguimiento y abarcar más obras , pero de momento se estara actuando en obras en vialidades.

Sería entonces hasta el próximo año que pudieran estar habilitados los elevadores y se mejore la infraestructura de esos dos puentes peatonales.