Ejército despliega fuerte operativo en Paseo Durango; helicóptero sobrevuela la zona

Una fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano se registra la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la plaza comercial Paseo Durango.

Varias unidades de las fuerzas federales se concentraron en uno de los accesos al complejo, ubicado sobre el bulevar Felipe Pescador, cerca del cruce con la avenida Tecnológico.

Durante el despliegue también fue observado un helicóptero que realizaba sobrevuelos constantes en el sector, mientras más vehículos militares continuaban llegando al lugar.

Los efectivos portaban uniformes negros y viajaban en unidades sin placas visibles, algunas de ellas con los números de identificación cubiertos. Debido a estas características, se presume que pertenecerían a un grupo especial; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La movilización se mantenía principalmente en el exterior de la plaza comercial y, hasta el momento, no se ha informado si los militares realizaron alguna intervención dentro de un establecimiento o si existe alguna persona detenida.

Previamente, se había reportado otro operativo de fuerzas federales en la zona de El Pueblito, aunque se desconoce si ambas movilizaciones se encuentran relacionadas.

Por ahora, ninguna autoridad ha dado a conocer el motivo del despliegue ni los resultados de las acciones realizadas en este punto de la ciudad de Durango.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales proporcionen información oficial sobre el operativo.

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