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Ejército detiene a cuatro personas con arsenal y droga en Mapimí, Durango; asegura 12 armas

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR.

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AGENCIAS
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de MapimíDurango, detuvieron a cuatro personas.

También aseguraron 12 armas, de estas ocho largas y cuatro cortas, 87 cargadores, cuatro mil 715, cartuchos de diversos calibres, siete kilos de marihuana, un vehículo y un equipo táctico diverso.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Gómez Palacio, para continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.

En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y FGR.

La Defensa resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad duranguense.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Operativo Fiscalía Defensa Secretaría, estas, cuatro, acciones

               

                
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