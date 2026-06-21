Ejército detiene a otro agente estatal conduciendo un vehículo robado en Durango

Un elemento de la Policía Investigadora de Delitos (PID) fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) luego de ser sorprendido en posesión de una camioneta que contaba con reporte de robo vigente, en hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recabada, el aseguramiento se realizó durante recorridos de vigilancia que efectuaban elementos federales en dicho sector de la capital duranguense, como parte de las acciones de prevención y seguridad.

Los militares observaron la circulación de una camioneta que no portaba placas de identificación , situación que les llamó la atención y motivó que le marcaran el alto al conductor para realizar una inspección preventiva.

Una vez detenida la marcha de la unidad, los efectivos procedieron a verificar los datos del vehículo en las plataformas correspondientes, detectando que este contaba con reporte de robo.

Ante dicha situación, los elementos de la Defensa aseguraron tanto la camioneta como a su conductor, identificado como Raymundo, quien presuntamente se desempeña como agente de la Policía Investigadora de Delitos.

Las primeras indagatorias establecieron que el elemento no se encontraba en funciones al momento de los hechos , aunque ello no impidió que fuera puesto a disposición de las autoridades competentes.

Tras la detención, el vehículo quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes, mientras que el caso fue turnado ante la instancia encargada de determinar la situación legal del involucrado.

Será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones para establecer el origen de la unidad y deslindar responsabilidades, así como definir la situación jurídica del agente detenido.

Esta es la segunda detención de un policía estatal conduciendo un vehículo con reporte de robo, el primero ocurrió en la zona del Campestre el pasado domingo 14 de junio.