Ejército traslada unidades aseguradas durante operativo en Nuevo Ideal | VIDEO

Alrededor de ocho vehículos asegurados durante un operativo encabezado por fuerzas federales en el municipio de Nuevo Ideal fueron trasladados este miércoles a un servicio de grúas, donde permanecerán bajo resguardo mientras avanzan las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las unidades habrían sido aseguradas hace aproximadamente una semana en la colonia Magdalena, del municipio de Nuevo Ideal, como parte de las acciones que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional en distintos puntos del estado de Durango.

Unidades de alta gama quedaron bajo resguardo

Los vehículos, algunos de ellos de reciente modelo y considerados de alta gama, fueron llevados hasta un establecimiento de grúas por personal federal. En el sitio se observó presencia de elementos del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron vigilancia durante el ingreso de las unidades.

Las autoridades no permitieron el acceso a medios de comunicación más allá del perímetro establecido, por lo que hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial el tipo de vehículos asegurados ni si hay personas detenidas relacionadas con este operativo.

Operativos continúan en Durango

Este traslado se da en medio de una serie de acciones que fuerzas federales, principalmente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, han realizado durante las últimas semanas en distintos municipios de Durango.

En varios de estos despliegues se ha reportado el aseguramiento de vehículos, inmuebles y otros indicios, mientras las autoridades federales realizan las investigaciones correspondientes.

Las unidades aseguradas en Nuevo Ideal permanecerán bajo resguardo en tanto las instancias judiciales determinan su situación legal.