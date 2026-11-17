El dinero en efectivo se mantuvo como el principal método de pago entre los consumidores duranguenses durante el Buen Fin, concentrando aproximadamente el 55 por ciento de las transacciones realizadas en los comercios locales, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López.

En tal sentido, pese a las promociones a meses sin intereses, el uso del efectivo sigue predominando en la capital del estado, por encima de los pagos con tarjeta.

“Efectivo, es la mayoría. Sigue predominando el efectivo, nosotros calculamos que cerca del 55 por ciento va a seguir dominando el efectivo aquí en la ciudad de Durango”, manifestó.

Señaló que, de manera preliminar, ya que aún se están cerrando las cifras, la mayoría de los negocios afiliados reporta un crecimiento de entre 15 y 20 por ciento en sus ventas, en comparación con el año anterior, mientras que otro sector logró mantener sus cifras estables. Indicó que los giros más favorecidos fueron el comercio y los servicios, impulsados por eventos turísticos recientes como la carrera Titan Desert, que generó ocupación hotelera y derrama económica gracias a la llegada de más de 200 competidores extranjeros y sus acompañantes.

Asimismo, dijo que, tras dialogar con el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no se reportan quejas formales durante el Buen Fin.