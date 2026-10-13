El 60% trabaja sin seguro social, en Durango

En dos décadas, en el estado de Durango no se ha logrado garantizar el seguro social para la mayoría de las personas que trabajan.

Y es que, actualmente, de las 862 mil personas ocupadas, 521 mil, equivalentes al 60 por ciento, carecen de este derecho; mientras en 2006 de 552 mil personas ocupadas, 329 mil no tenían seguro social (60 por ciento) . Esto significa que en 20 años la población que se incorporó al sistema laboral aumentó en 310 mil personas y la proporción de quienes no cuentan con seguro social se mantuvo igual en 2026.

Así lo evidenció un informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de articulación que integra a 70 organizaciones de la sociedad civil en México.

El informe establece que en Durango, la falta de este derecho es de las principales condiciones de precariedad laboral.

Asimismo, la informalidad sigue siendo un problema vigente.

“De quienes tienen trabajo informal la situación es similar; hace 20 años era 55 por ciento y ahora también son 55 por ciento, pero la cantidad de personas afectadas se incrementó en 171 mil en este periodo”.

En referencia a las personas en exclusión, se hizo alusión a que, hace 20 años en Durango había 313 mil personas en esta condición, 36 por ciento de la Población Potencialmente Productiva (PPP) y actualmente son 360 mil, 29 por ciento de la PPP) . Una disminución de siete puntos porcentuales, pero con un incremento de más de 40 mil personas afectadas.

“Esta situación impacta cuando las personas que tienen condiciones y posibilidades de trabajar no pueden hacerlo por dedicarse a labores de cuidado en el hogar, sin remuneración; esta es la principal causa de exclusión laboral”, se estableció.

Hace 20 años eran 217 mil en esta condición (25 por ciento de la PPP) y ahora son 211 mil (17 por ciento de la PPP), una disminución de ocho puntos porcentuales y seis mil personas menos que en el 2006. Sin embargo, del total de personas excluidas por labores de cuidado 96 por ciento son mujeres.

A nivel nacional, en exclusión laboral hace 20 años eran 20.4 millones (33 por ciento de la PPP); actualmente son 23.5 millones (28 por ciento de la PPP). Ahora hay 3.1 millones más de personas, pero una disminución de cinco puntos porcentuales.