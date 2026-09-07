En México, el 72% vive con 'estrés financiero', según Encuesta

La primera Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, que recopiló información representativa de 92.8 millones de habitantes, señala que el 72 por ciento de la población presenta estrés financiero alto o moderado.

De acuerdo con estos datos, el 42 por ciento de las mujeres en México vive con estrés financiero alto, contra un 31 por ciento de los hombres, por lo que es necesario buscar estrategias para fortalecer la salud financiera, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La salud financiera es uno de los principales retos de las familias mexicanas, principalmente de las mujeres, porque son quienes enfrentan mayor presión: administran más recursos con menos dinero y mayor incertidumbre.

Un 62% de las encuestadas manifestó que nunca le sobra dinero al finalizar el mes. De ellas, un 57% percibe hasta un salario mínimo mensual y concentra el 55% del gasto mensual en el hogar.

"Las mujeres hacen magia para que el dinero alcance: administran el hogar y sostienen buena parte de la economía familiar", dijo Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef.