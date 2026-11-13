El actor Juan Ignacio Aranda llegará a Durango; ¿cuándo y dónde estará?

La literatura y el teatro se encontrarán en una misma actividad con la llegada del actor Juan Ignacio Aranda a Durango, quien participará en el programa “Territorio Lector INBAL”, con una lectura de la novela “Los relámpagos de agosto” del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia.

El encuentro contará con intérprete de Lengua de Señas Mexicana, como parte de las acciones para facilitar el acceso a las actividades culturales a un público más amplio.

TRAYECTORIA DEL ACTOR

Juan Ignacio Aranda cuenta con una amplia trayectoria artística en los escenarios y las pantallas. Es hijo del reconocido primer actor Ignacio López Tarso y se formó en distintas instituciones especializadas en actuación, entre ellas el Centro de Arte Dramático y el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.

Su debut cinematográfico ocurrió en 1981 con “El color de nuestra piel”, bajo la dirección de Alejandro Galindo. Posteriormente participó en producciones como “El crimen del padre Amaro”, “Morelos” y “Obediencia perfecta”, además de telenovelas como “Pueblo chico, infierno grande”, “La madrastra” y “Vivan los niños”. También ha desarrollado una importante labor teatral, con participaciones en obras como “Hamlet”, “Fuenteovejuna” y “Carlota emperatriz”.

Por su parte, Los relámpagos de agosto es una de las novelas más conocidas de Jorge Ibargüengoitia. Publicada en 1964 y ganadora del Premio Casa de las Américas ese mismo año, presenta, a través del humor, la ironía y la parodia, una mirada crítica a los militares y a la clase política del México posrevolucionario. La historia está narrada como las memorias de un general revolucionario que intenta justificar sus decisiones y limpiar su reputación, en una trama que convierte los acontecimientos políticos en una sátira de gran agudeza.