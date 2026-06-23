El autogol de Trump con Irán

E L acuerdo preliminar del presidente Donald Trump con Irán fue un autogol de Estados Unidos, que dejó a la dictadura teocrática de Teherán más fuerte que antes. Pero aún más insólito fueron las declaraciones posteriores de Trump, poco menos que alabando al brutal régimen iraní y justificando que tengan misiles balísticos.

En defensa de su acuerdo ante una oleada de críticas en Estados Unidos e Israel, Trump dijo el 16 de junio que los actuales dirigentes iraníes "son muy racionales". Agregó que "fue agradable tratar con ellos. Eran personas fuertes, inteligentes" y "no radicalizados", a diferencia de sus antecesores muertos en los primeros días del conflicto.

¿En serio? No hay que tener un doctorado en psicología para deducir que el actual líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se ha radicalizado aún más luego de que mataran a su padre, madre, esposa e hijo. El acuerdo que firmó Irán es una simple estrategia para ganar tiempo y volver a la batalla fortalecido.

Peor aún, Trump -dando un giro de 180 grados respecto a la postura anterior de Estados Unidos- dijo tras firmar el acuerdo que sería injusto prohibirle a Irán tener misiles balísticos.

"Si otros países los tienen, sería un poco injusto que ellos no tengan algunos", dijo el presidente, agregando que Arabia Saudita y Qatar tienen misiles balísticos. Lo que no dijo es que, a diferencia de Irán, estos países no suelen usarlos para bombardear a sus vecinos.

En los primeros días de la guerra, Trump había dicho que Estados Unidos lograría una "victoria total y completa", y que el régimen iraní iba a renunciar incondicionalmente a sus ambiciones de tener una bomba atómica. Además, aseguró que el régimen iraní terminaría con sus ataques de misiles y su apoyo a grupos terroristas como Hamás y Hezbollah.

Pero en su pacto con Irán, Trump hizo concesiones clave por adelantado a cambio de prácticamente nada.

El acuerdo levanta el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y le permite a Irán reiniciar sus exportaciones de petróleo, lo que le reportará a Teherán una entrada de hasta 60,000 millones de dólares en los próximos doce meses.

Irán, a su vez, se compromete a reabrir el estrecho de Ormuz - por donde pasa el 20% del petróleo mundial - sin cobrar peajes "solo" durante los próximos 60 días, lo que le permitiría cobrar por el paso de buques una vez transcurrido ese plazo.

En cuanto a las armas nucleares, Irán se compromete a no fabricarlas, algo que ya había hecho por escrito en 1970 y en su acuerdo con el expresidente Barack Obama en 2015.

Lo cierto es que, presionado por el aumento de los precios del petróleo y la caída de su popularidad a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, Trump reculó y firmó un acuerdo que no logra ninguno de sus objetivos iniciales.

El propio Trump reconoció hace pocos días, tras firmar el texto, que temía una "catástrofe económica" si la guerra continuaba.

Ian Bremmer, presidente de la consultora de riesgo geopolítico Eurasia, me dijo en una reciente entrevista que la guerra contra Irán ha sido "un autogol extraordinario" de Estados Unidos.

"Hemos reemplazado al anterior Líder Supremo por uno más joven, con una Guardia Revolucionaria Islámica de línea dura, fuerte y cohesionada. Y se sienten confiados, al punto que ya están relajando sus controles de internet".

En cuanto al estrecho de Ormuz, Bremmer señaló que ahora los iraníes han demostrado que pueden controlar el paso de naves por allí. "Entonces, parece que Irán sale de esta guerra en una posición más fuerte que antes", me dijo.

Trump dice que, si Irán no cumple sus exigencias en los 60 días posteriores a la firma del acuerdo, volverá a atacar. Pero dudo mucho que lo haga, porque necesitará más que nunca que los estadounidenses se olviden de la guerra con Irán, al menos hasta noviembre.

¿Mi humilde pronóstico? Trump seguirá diciendo que su acuerdo con Irán fue una gran victoria y después, como pasó con la reconstrucción de Gaza y con la guerra de Ucrania que prometió resolver "en el primer día de mi presidencia", desviará la atención mundial hacia una nueva crisis, real o imaginaria. Mientras tanto, se rindió ante una de las dictaduras más sanguinarias del mundo.