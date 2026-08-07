El Buki no cumplió las expectativas de asistencia en la Feria de Durango

Marco Antonio Solís, El Buki, no cumplió con las expectativas que se habían generado en torno a la asistencia de su concierto de clausura de la Feria Nacional Francisco Villa 2026.

El cantante, reconocido internacionalmente, prometía atraer a una gran cantidad de público. Por eso, su presentación se llevó a cabo en el segundo estacionamiento de la Feria, el mismo espacio donde el año pasado actuó Grupo Firme y donde, en ediciones anteriores, también se presentaron Ricky Martin y Maná.

En el caso del artista puertorriqueño, de acuerdo con diversas notas periodísticas, reunió alrededor de 35 mil personas, mientras que el grupo tapatío liderado por Fher Olvera, según cifras oficiales, reunió a unas 60 mil.

Con Marco Antonio Solís, en cambio, no se dio a conocer una cifra oficial de asistentes. Incluso, durante la rueda de prensa en la que el gobernador Esteban Villegas Villarreal presentó el balance de la Feria, no ofreció detalles específicos sobre la afluencia registrada en ese concierto.

Sí destacó que los espectáculos con lleno total fueron los de Yuridia, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, NSQK y el Duelo de Acordeones, al que calificó como el de mayor convocatoria de toda la edición. Más allá de la ausencia de los números, las imágenes difundidas en redes sociales y los testimonios de asistentes muestran una realidad distinta a la esperada. La explanada utilizada para el concierto no alcanzó a ocuparse ni a la mitad. Si bien la zona VIP registró una buena respuesta, la zona gratuita lució desangelada.

Nadie pone en duda la trayectoria y el talento de Marco Antonio Solís. Se trata de uno de los artistas mexicanos con mayor prestigio, quien ha logrado convocatorias multitudinarias en distintas ciudades de México y el extranjero. Sin embargo, en Durango el resultado fue diferente.

Existen varios factores que podrían explicar la respuesta del público. Uno de ellos fue la situación meteorológica, pues se cumplió el pronóstico de lluvias ese día.

Otro elemento fue el caos vial registrado en los accesos al recinto ferial. Hubo personas que reportaron esperas de hasta cuatro horas para poder ingresar, situación que pudo desmotivar a la gente. A lo anterior se sumó la confusión generada horas antes del concierto, cuando comenzaron a circular en redes sociales supuestos boletos para una zona especial gratuita. Esto provocó incertidumbre y abrió la puerta para que algunas personas los comercializaran.

Según trascendió, dichos boletos aparentemente fueron distribuidos entre sectores gubernamentales, empresariales y sociales, aunque nunca hubo una explicación pública sobre su origen ni sobre la logística de su entrega.

De acuerdo con información previamente difundida por la Feria de Durango, la presentación de Marco Antonio Solís representó una inversión cercana a los 28 millones de pesos. Por eso, resulta inevitable preguntarse si el resultado obtenido correspondió a la expectativa que generó la contratación del artista.

Tema aparte, según lo dicho por el Gobernador, la Secretaría de Turismo reportó una derrama económica por la Feria de 123 millones de pesos, una ocupación hotelera promedio del 82 por ciento y un incremento respecto al año anterior. Además, Villegas Villarreal informó que, considerando las ventas generadas dentro del recinto ferial, la derrama económica alcanzó los 675 millones de pesos.

No obstante, la derrama económica y la rentabilidad de un evento son conceptos distintos. La primera mide el movimiento de recursos durante la actividad; la segunda implica evaluar si la inversión realizada generó beneficios suficientes para justificar el gasto. Ese análisis todavía está pendiente y, sin duda será uno de los temas que continúen en la conversación pública. Punto y aparte.- La intensa lluvia registrada el pasado 5 de agosto sorprendió a la ciudad de Durango y dejó múltiples daños materiales. Por fortuna, de acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas lesionadas.

Una vez más quedó en evidencia la importancia de fortalecer la cultura ciudadana. La acumulación de basura en calles y alcantarillas es uno de los principales factores que agravan los encharcamientos e inundaciones durante las precipitaciones intensas. También llamaron la atención las imágenes difundidas en redes sociales de conductores que intentaron cruzar calles inundadas. En varios casos, los vehículos quedaron varados, con pérdidas que podrían ser considerables.

A la par, hubo quienes aprovecharon la emergencia para realizar acciones temerarias, como lanzarse clavados desde una camioneta. Más allá de parecer una ocurrencia, se trata de una conducta de alto riesgo, ya que bajo el agua puede haber objetos peligrosos, alcantarillas abiertas y contaminantes capaces de provocar daños a la salud.

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua indica que las lluvias continuarán durante los próximos días. Incluso, no se descarta que vuelva a presentarse una tormenta convectiva como la registrada esta semana, siempre que coincidan las condiciones de calor y humedad.

Ante este panorama, lo mejor es la prevención: evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y atender en todo momento las recomendaciones de Protección Civil.

Nos leemos en X: @citlazoe