'El cadáver de la novia' vuelve a los cines por aniversario

El universo gótico de Tim Burton volverá a las salas mexicanas justo cuando la temporada de Halloween y Día de Muertos comienza a transformar la cartelera. “El cadáver de la novia”, uno de los títulos animados más reconocibles del cineasta estadounidense, tendrá un reestreno especial a partir del 15 de octubre, exclusivamente en salas de Cinemex.

La cinta, estrenada originalmente en 2005, llegará nuevamente a la pantalla grande como parte de la programación especial de temporada, ofreciendo la posibilidad de reencontrarse con una historia que convirtió la muerte, el romance y la estética gótica en elementos de una fábula animada con identidad propia.

AMOR ENTRE DOS MUNDOS

La película sigue a Víctor Van Dort, un joven tímido que está a punto de casarse con Victoria Everglot. Mientras practica sus votos matrimoniales en un bosque, coloca accidentalmente el anillo en la mano de Emily, una joven fallecida que emerge de la tierra convencida de que Víctor acaba de convertirla en su esposa.

El inesperado matrimonio lleva al protagonista hasta la Tierra de los Muertos, donde descubre un mundo mucho más colorido y festivo que el de los vivos. Mientras intenta regresar con Victoria, Víctor queda atrapado entre dos mujeres y dos mundos que representan distintas formas de entender la vida, el amor y la muerte.

La producción fue dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, con voces originales de Johnny Depp como Víctor, Helena Bonham Carter como Emily y Emily Watson como Victoria. Cinemex confirma estos nombres dentro de la ficha oficial del reestreno.

EL ENCANTO DEL STOP-MOTION

Uno de los elementos que convirtió a “El cadáver de la novia” en una película particularmente reconocible es su animación cuadro por cuadro. Cada movimiento de los personajes fue construido mediante marionetas físicas, una técnica que Burton había reivindicado años antes con “El extraño mundo de Jack” y que volvió a ocupar un lugar destacado dentro de la animación comercial.

Incluso el Museo de Arte Moderno de Nueva York ha señalado precisamente la importancia que el stop-motion tiene dentro de la trayectoria de Burton. La institución destaca que esta técnica le permitió dotar de una dimensión física a personajes fantásticos y que, después del impacto de “El extraño mundo de Jack”, Burton regresó al procedimiento con “El cadáver de la novia” en 2005.

La producción también destacó por su evolución tecnológica sin abandonar el trabajo artesanal. “El cadáver de la novia” utilizó cámaras digitales durante su proceso de animación, una innovación que permitió agilizar considerablemente la captura de las escenas sin sustituir la manipulación física de las marionetas.

UNA PELÍCULA QUE TRASCENDIÓ

Más de dos décadas después de su lanzamiento original, “El cadáver de la novia” conserva un lugar particular dentro del imaginario asociado con el cine de Tim Burton. Su combinación de estética victoriana, personajes de apariencia macabra, humor oscuro y una historia romántica permitió que la película encontrara un público que la relacionó tanto con el cine de fantasía como con las celebraciones de Halloween.

Su reconocimiento también quedó reflejado en distintos premios y nominaciones. La película recibió una nominación al Oscar a Mejor Película Animada en 2006 y obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio Saturn a Mejor Película Animada y el premio de la National Board of Review en esa misma categoría.

El regreso a las salas mexicanas revive a una de las mejores películas de Tim Burton, una obra que convirtió esqueletos, fantasmas, cementerios y novias muertas en parte de una historia visualmente peculiar y reconocible.