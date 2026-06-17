El caldillo durangueño, más que el platillo insignia de Durango

En Durango, ese lugar lo ocupa el caldillo durangueño, una receta que ha sobrevivido generaciones y que sigue apareciendo tanto en las mesas familiares que en los restaurantes más tradicionales de la capital.

Considerado el platillo insignia del estado, el caldillo durangueño es mucho más que eso. Se trata de una preparación profundamente ligada a la historia del norte del país, a los largos caminos de arrieros, a los trabajadores del campo y a la necesidad de aprovechar ingredientes capaces de resistir las duras condiciones del clima duranguense.

Aunque existen distintas versiones sobre su origen, historiadores gastronómicos coinciden en que la receta comenzó a tomar forma durante el siglo XIX .

Incluso algunas investigaciones señalan que surgió entre las cuadrillas que trabajaban en la construcción del ferrocarril, mientras que otras lo relacionan con antiguos viajeros y mineros que utilizaban carne seca como método de conservación durante largas jornadas.

Un platillo con grandes sabores

La esencia del caldillo durangueño está en la combinación de ingredientes sencillos. Tradicionalmente se prepara con carne seca o machaca, chile pasado, considerado uno de los ingredientes más representativos de la cocina regional, ajo, cebolla y jitomate.

El resultado es un caldo de color rojizo, aroma ahumado y sabor profundo que reúne buena parte de la identidad culinaria de Durango.

Y aquí vale la pena destacar el chile pasado, que cualquier buen duranguense identifica y conoce. Se trata de chile poblano deshidratado al sol, una técnica que durante décadas permitió conservar alimentos y que hoy sigue siendo uno de los sellos más característicos de la gastronomía duranguense.

Su sabor ligeramente ahumado es, para muchos, el secreto detrás de un auténtico caldillo, pues servido acompañado de tortillas recién hechas, frijoles y, en ocasiones, unas gotas de limón, el platillo conserva ese carácter casero que ha permitido que permanezca vigente pese al paso de los años.

Símbolo del estado

Pocas recetas pueden presumir el nivel de reconocimiento que ha alcanzado el caldillo durangueño. Su importancia cultural es tal que ha sido utilizado como emblema gastronómico del estado en distintas campañas de promoción turística y cultural.

En años recientes fue incluido en un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, como parte de un reconocimiento a la identidad culinaria de Durango.

Pero más allá de modas gastronómicas o tendencias culinarias, el caldillo continúa siendo una referencia obligada para quienes buscan descubrir el verdadero sabor de la entidad.

Y..., ¿Dónde comerlo?

Para turistas que visitan Durango por primera vez o para quienes desean reencontrarse con los sabores de siempre, existen lugares que se han ganado una sólida reputación por servir este platillo tradicional.

Entre las opciones imperdibles se encuentran el Hotel Gobernador, reconocido por incluir cocina regional dentro de su propuesta gastronómica.

Otra alternativa es el Hotel Casablanca, cuya cocina ha conservado durante años recetas tradicionales del estado, y la emblemática Fonda de la Tía Chona, uno de esos sitios donde la comida casera sigue siendo la protagonista.