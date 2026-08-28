El caótico regreso a clases

El regreso a clases representa uno de los momentos de mayor movimiento para las familias y para el comercio local, pero también implica diversos problemas, entre estos, los viales.

En Durango, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) estima una derrama económica de 2 mil 200 millones de pesos por el regreso a clases, lo que representa un respiro para aguantar el último cuatrimestre del año, en espera de las ventas decembrinas.

Detrás de ese millonario monto hay miles de familias que durante estos días realizan un esfuerzo importante para cubrir colegiaturas, útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas y todo aquello que necesitan niñas, niños y jóvenes para comenzar un nuevo ciclo escolar.

Por su parte, las autoridades educativas tienen la obligación de preparar las escuelas, garantizar que los servicios funcionen de forma adecuada y que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para su formación.

Además, el regreso a clases implica un serio congestionamiento vial en ciertas partes de la ciudad. Las zonas cercanas a los planteles educativos suelen convertirse en auténticos cuellos de botella. Por eso, para el regreso a clases es indispensable la cultura vial.

Lo ideal es que los padres o tutores salgan de casa con el tiempo suficiente, respeten los señalamientos y no se estacionen en doble fila, además de cuidar que los estudiantes desciendan en lugares seguros. Un verdadero reto.

Ante esta problemática de tráfico, es indispensable una mejor distribución de los agentes de Vialidad, pues en algunas áreas solo con ellos es posible salir del atolladero.

Será este 31 de agosto cuando alrededor de 390 mil alumnos de Educación Básica vuelvan a las aulas, y es una tarea compartida lograr que el día sea lo menos caótico posible. El deseo es que, en verdad, se tenga un feliz regreso a clases.

Punto y aparte.- De nueva cuenta, la ciudad de Durango fue escenario de un llamativo operativo por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, el cual incluyó helicópteros y una irrupción de las fuerzas federales en la principal plaza comercial.

La tarde del 26 de agosto, los militares se desplegaron en diversos puntos de la mancha urbana, pero, sin duda, lo que más generó desconcierto fue su presencia en Paseo Durango, mientras miles de personas hacían sus compras.

Horas después del operativo, el Gabinete de Seguridad brindó un escueto informe donde dijo que fueron detenidos tres hombres y una mujer, a quienes les aseguraron seis armas largas, tres armas cortas, 12 granadas, 600 cartuchos, 22 cargadores, 600 dosis de metanfetamina, además de cuatro vehículos.

Y esta misma semana, en el municipio de Peñón Blanco, se aseguraron 2 millones de pesos en efectivo, así como 20 mil dosis de diferentes tipos de droga, entre estas, metanfetamina, marihuana y cocaína.

Lo bueno es que Durango se mantiene como uno de los estados más seguros del país.

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