'El Chapo' continúa con las cartas; esta es la NUEVA que envió al juez: 'se violaron mis derechos'

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera ha mantenido su insistencia en la Corte de Brooklyn y este martes 2 de junio se reveló que una nueva carta escrita a mano y en inglés, sin embargo, con una narrativa distinta.

De acuerdo a la información revelada, esta misiva formaría parte de todas las que envió durante el mes de mayo, pues está fechada con 22/05/2026, sin embargo, no habría sido recibida hasta este día.

Aunque ha recibido respuesta negativas en las anteriores, no deja de insistir en que su caso merece un nuevo juicio y que desea ser extraditado a México, en esta ocasión también dijo que sus derechos han sido violentados desde su ingreso a prisión en 2019.

Lee: 'En mi país era conocido por cosas buenas', dice 'El Chapo' en nueva carta que envió a la Corte

¿Qué dice la nueva carta de Guzmán Loera?

Primero inicia presentándose, su nombre y apellidos, pero también el alias que durante años ha sido parte de las noticias en México y el mundo.

Su prinicipal punto es la extradición a su país, acusando que las leyes como ciudadano extranjero no fueron aceptadas para el veredicto final de la audiencia donde fue condenado a cadena perpetua.

"Hola, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán que lucha contra esta política exterior de mi cláusula de extradición de regreso a México. La política de eliminación de mis leyes extranjeras fue violada en los tribunales por falta de prueas que no eran precisas para mi veredicto de la deliberación del jurado".

Y siguen con sus derechos humanos, los cuales manifiesta fueron violados pese a que ha pedido al juez que revise la situación.

Sin embargo, llamó la atención que en esta misiva no se refiere solo a él, sino también a su familia: su esposa Emma Coronel y las hijas que tienen en común, María Joaquina y Emali Guadalupe.

"Él dice, ella dice no es evidencia contundente cuando no estás a mi alrededor de todo el día o me hablas en ninguna situación para mi liberación a las leyes de los U.S.A. Lo emergente en el Distrito Este de la ley federal fue violado porque no es justo para mi esposa e hijas al ver cómo fui tratado bajo la violación de los poderes de la Constitución por mis derechos de igualdad ", agrega.

"Esta es una carta educada para el Juez para que la acepte y la archive para mi próxima fecha del tribunal de apelación y me responda por escrito con una respuesta justa sobre la Declaración de Derechos (Bill of Rights).

Gracias por darme un poco de alivio a mi política exterior sobre liberarme de regreso a México y las visitas para mi esposa e hijas", finaliza.