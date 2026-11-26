La captura de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", tendría que ser una noticia relevante para la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, el operativo del 20 de noviembre quedó envuelto en controversia ante la coincidencia con el encuentro de Claudia Sheinbaum y Donald Trump en China, las versiones encontradas sobre lo que hablaron y la aparición de un militar con las siglas "TSO".

Sheinbaum sostuvo que los aproximadamente 20 minutos de diálogo con Trump, durante la cumbre de APEC en Shenzhen, se concentraron en asuntos comerciales. No obstante, el Presidente estadounidense aseguró que habló con su homóloga sobre los cárteles, reiterándole que estos controlan a México. Ambos mandatarios describen de manera distinta una reunión bilateral, de la cual es primordial conocer la versión más cercana a lo ocurrido.

En ese contexto, especialistas en materia de seguridad afirman que el encuentro y la captura son dos episodios simultáneos que tendrían correlación. Y es que la seguridad de ambos países ha estado presente en conversaciones previas o en los canales de inteligencia. La Sedena, por su parte, reconoció que la Operación Centella contó con intercambio de información y apoyo tecnológico de agencias estadounidenses.

La polémica detonó con las imágenes del traslado del "Chapo Isidro", pues en ellas apareció un elemento con un parche que mostraba las letras "TSO". En Estados Unidos, esas siglas identifican a los Tactical Systems Operators de la Fuerza Aérea, especializados en vigilancia, inteligencia y reconocimiento. La coincidencia alimentó la sospecha de que pudo tratarse de un agente extranjero en territorio mexicano.

Las dudas alimentaron aún más el debate tras la desconcertante respuesta del general Ricardo Trevilla respecto a este elemento. Cuestionado sobre las siglas, el Secretario de la Defensa no supo explicarlas y aventuró a decir que correspondían a las iniciales de un nombre, para unos instantes después intentar corregir, afirmando que el elemento pertenece al Ejército Mexicano y que TSO significa "Técnico en Sistemas Operativos". La explicación posterior, lejos de generar certeza, provocó aún más escepticismo en la opinión pública, pues no elimina la improvisación ni sustituye la obligación de ofrecer información verificable. Si se trataba de una especialidad de las fuerzas armadas mexicanas, es inadmisible, entonces, que el Secretario de la Defensa no haya podido identificarla de inmediato.

La soberanía no se defiende negando la cooperación con Washington, del mismo modo que colaborar contra el crimen organizado no significa autorizar la intervención de fuerzas extranjeras. La línea entre intercambio de inteligencia y participación operativa debe ser transparente: ahí se juega la eficacia de la estrategia y el respeto a la jurisdicción nacional.

La captura de un objetivo prioritario no debe servir para cerrar o esquivar preguntas incómodas. Si el gobierno de Sheinbaum actuó exclusivamente con fuerzas mexicanas, tiene que demostrarlo con información clara y consistente. La opacidad alimenta las sospechas y las explicaciones improvisadas debilitan la confianza pública.

EN LA BALANZA.- En Durango se conmemoró ayer el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Colectivas recordaron, con un pase de lista, los nombres de las víctimas de feminicidio que se han registrado este año. El reclamo no debería quedar en un acto simbólico ni en una conmemoración de un solo día. Cada nombre representa una vida arrebatada y una familia marcada por la ausencia, pero también evidencia la urgencia de atender una violencia que no comienza con el homicidio, sino que muchas veces se gesta en entornos de agresiones y violencia familiar.

Si Durango figura entre las entidades con mayores niveles de este último problema, las autoridades tienen la obligación de fortalecer la prevención, garantizar protección efectiva a las víctimas y evitar que las denuncias se pierdan en la burocracia.

X: @Vic_Montenegro

Hemos cerrado todos los postigos de la casa, y aun así se escucha el ulular del viento que baja desde el cerro llamado de las Ánimas.

En la cocina, sin embargo, los cuerpos y las almas se confortan con un té calientito de menta o yerbanís, o con una copita del bravío mezcal serrano.

Doña Rosa nos cuenta una más de las ocurrencias de don Abundio, su marido. -Un fuereño le pidió que le vendiera unos blanquillos. Le dijo Abundio: "Cuestan a 20 pesos cada uno". Preguntó el hombre: "¿Qué escasean mucho los huevos por aquí? Le contestó Abundio: "No, señor. Lo que escasean son los fuereños".

Todos reímos, menos don Abundio. Masculla por lo bajo:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...